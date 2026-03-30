«Τους λυπάμαι, είναι σαν να έχουν κατάθλιψη»: Στρίπερ αποκαλύπτει πού ξοδεύουν όλα τους τα λεφτά οι Αμερικανοί στρατιώτες που φεύγουν για τον πόλεμο, βίντεο

Μία στρίπερ
στις ΗΠΑ
αποκάλυψε σε βίντεο που δημοσίευσε στο Tik Tok την Κυριακή (29/3) ότι τις τελευταίες ημέρες όλο και περισσότεροι νεαροί στρατιώτες
, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν την επόμενη εβδομάδα στο πεδίο της μάχης (πιθανότατα στο Ιράν), επισκέπτονται τον χώρο εργασίας της, ξοδεύοντας όλα τους τα χρήματα.
Πιο συγκεκριμένα, η Charm Daze τόνισε πως οι νεαροί στρατιώτες πηγαίνουν στο στριπ κλαμπ και λένε «ναι, θα διασκεδάσουμε», αλλά στην πραγματικότητα φαίνονται λυπημένοι και σαν να έχουν κατάθλιψη.
Η ίδια τους χαρακτήρισε καταθλιπτικούς και παραδέχθηκε ότι το να περνάει χρόνο μαζί τους την εβδομάδα πριν την αποστολή τους, την κάνει να αισθάνεται λυπημένη. «Το να βλέπω αυτούς τους νεαρούς άντρες… με συγκινεί πραγματικά. Είναι τραγικό» επισήμανε, ενώ πρόσθεσε ότι κάποιοι είναι ευγενικοί και τόσο νέοι, σαν μωρά.
Η Daze δήλωσε ότι δεν θέλει να διαδώσει κάποια παραπληροφόρηση σχετικά με το πότε θα φύγουν για αποστολή και ότι μιλούσε μόνο από τη δική της εμπειρία στο στριπ κλαμπ.
Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, που θέλουν χιλιάδες πεζοναύτες και στρατιώτες των ΗΠΑ να προετοιμάζονται για χερσαία αποστολή στο Ιράν στα πλαίσια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.