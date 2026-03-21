Το protothema στην Ναμπατίγια του Λιβάνου: Χτυπήθηκαν ασθενείς, ένας νεκρός και τουλάχιστον επτά βαριά τραυματισμένοι, τρόμος μέσα στα χαλάσματα
Το protothema στην Ναμπατίγια του Λιβάνου: Χτυπήθηκαν ασθενείς, ένας νεκρός και τουλάχιστον επτά βαριά τραυματισμένοι, τρόμος μέσα στα χαλάσματα
Ο Μαρίνος Αλειφέρης βρίσκεται σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του Λιβάνου, η οποία χτυπήθηκε από το Ισραήλ δίχως προειδοποίηση τις τελευταίες ώρες
Μία ακόμα δύσκολη νύχτα πέρασε η πόλη Ναμπατίγια στον Λίβανο που χτυπήθηκε σφοδρότατα από το Ισραήλ δίχως προειδοποίηση και μάλιστα σε περιοχή με τραυματίες.
Το σκηνικό του τρόμου και τις πληγές στην περιοχή κατέγραψε ο πολεμικός ανταποκριτής του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφέρης και στην κάμερα φαίνονται τα χαλάσματα που άφησε πίσω του, το χτύπημα στη Ναμπατίγια.
Το χτύπημα έγινε σε έναν χώρο που ήταν μόνο ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και πλήρωμα της Πολιτικής Προστασίας. Είναι μια περιοχή που βρίσκεται στην «κόκκινη ζώνη» που έχει θεσμοθετήσει το Ισραήλ και έχει ζητήσει να εκκενωθεί. Ωστόσο πριν το τελευταίο χτύπημα χθες βράδυ δεν υπήρχε καμία νέα ενημέρωση για εκκένωση.
Το χτύπημα ήταν απευθείας και είχε ως αποτέλεσμα ένας άνδρας να σκοτωθεί και ακόμα τουλάχιστον επτά να τραυματιστούν. Ενας εκ των τραυματιών έχει ακρωτηριαστεί, έχει χάσει την όρασή του και πλέον παλεύει για τη ζωή του στη Βηρυτό.
Οι διασώστες που βρίσκονται στη περιοχή για να βοηθούν τους τραυματίες μιλούν για σκληρά και απροειδοποίητα χτυπήματα όσο εκείνοι προσπαθούν να σώσουν ζωές.
Το νοσοκομείο της Ναμπατίγια που έχουν μεταφερθεί πλέον όλοι οι τραυματίες είναι το μόνο μέρος που υπάρχει -θεωρητικά τουλάχιστον- ασφάλεια παρότι τα χτυπήματα στις γύρω περιοχές γίνονται συνεχώς αντιληπτά και άπαντες βρίσκονται σε καθεστώς τρόμου.
Το σκηνικό του τρόμου και τις πληγές στην περιοχή κατέγραψε ο πολεμικός ανταποκριτής του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφέρης και στην κάμερα φαίνονται τα χαλάσματα που άφησε πίσω του, το χτύπημα στη Ναμπατίγια.
Το χτύπημα έγινε σε έναν χώρο που ήταν μόνο ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και πλήρωμα της Πολιτικής Προστασίας. Είναι μια περιοχή που βρίσκεται στην «κόκκινη ζώνη» που έχει θεσμοθετήσει το Ισραήλ και έχει ζητήσει να εκκενωθεί. Ωστόσο πριν το τελευταίο χτύπημα χθες βράδυ δεν υπήρχε καμία νέα ενημέρωση για εκκένωση.
Το χτύπημα ήταν απευθείας και είχε ως αποτέλεσμα ένας άνδρας να σκοτωθεί και ακόμα τουλάχιστον επτά να τραυματιστούν. Ενας εκ των τραυματιών έχει ακρωτηριαστεί, έχει χάσει την όρασή του και πλέον παλεύει για τη ζωή του στη Βηρυτό.
Οι διασώστες που βρίσκονται στη περιοχή για να βοηθούν τους τραυματίες μιλούν για σκληρά και απροειδοποίητα χτυπήματα όσο εκείνοι προσπαθούν να σώσουν ζωές.
Το νοσοκομείο της Ναμπατίγια που έχουν μεταφερθεί πλέον όλοι οι τραυματίες είναι το μόνο μέρος που υπάρχει -θεωρητικά τουλάχιστον- ασφάλεια παρότι τα χτυπήματα στις γύρω περιοχές γίνονται συνεχώς αντιληπτά και άπαντες βρίσκονται σε καθεστώς τρόμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα