«Γυρίσαμε εδώ που ανήκουμε»: Με στεφάνια στον λαιμό επέστρεψαν στο Ιράν οι ποδοσφαιρίστριες που ζήτησαν άσυλο, βίντεο
Άλλες με αμυδρά χαμόγελα, άλλες σκυθρωπές, αλλά όλες φορώντας χιτζάμπ, έφτασαν στο Ιράν οι παίκτριες της ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας. Της υποδέχτηκαν με ιρανικές σημαίες και βάζοντας στον λαιμό της κάθε μίας από ένα ιδιαίτερα μεγάλο στεφάνι με λουλούδια. Πλέον, στην Αυστραλία έχουν απομείνει μόλις δύο που ζήτησαν άσυλο και το έλαβαν.

Οι αθλήτριες έφτασαν στην Μπαζαργκάν και σε βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, απεικονίζονται να περπατούν ανάμεσα σε δύο σειρές ανθρώπων. Οι παίκτριες, η καθεμία συνοδευόμενη από ένα κοριτσάκι, φαινόταν νευρικές καθώς περπατούσαν.

«Το Ιράν είναι η πατρίδα μου, η οικογένειά μου είναι εδώ, ανήκουμε σε αυτό. Εγώ επέστρεψα», δήλωσε αθλήτρια. Άλλες είπαν πως αγαπούν το Ιράν και χαίρονται που επέστρεψαν παρά τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί γιατί τις είχαν κατηγορήσει πως πρόδωσαν τη χώρα επειδή δεν έψαλαν τον εθνικό ύμνο σε αγώνα.

Iranian state media releases footage of women’s football team arriving home

Η ομάδα έφτασε στην Κωνσταντινούπολη την Τρίτη, πέταξε για το Ιγκντίρ στην ανατολική Τουρκία το πρωί της Τετάρτης. Στη συνέχεια από το Ιγκντίρ πήραν λεωφορείο για να περάσουν από τον συνοριακό σταθμό του Γκουρμπουλάκ στο Ιράν.

