Νεκρός από ουκρανική επίθεση με drones στην Κρασνοντάρ, δείτε βίντεο
Χτυπήθηκαν κτίρια στη νότια Ρωσία – Εκδηλώθηκε πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο
Επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην πόλη Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και ζημιές σε κτίρια, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βενιαμίν Καντράτιεφ.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τις ρωσικές αρχές, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drones εφόρμησης, πλήττοντας ακίνητα στην πόλη Κρασνοντάρ.
Ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής, Βενιαμίν Καντράτιεφ, ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κατά την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «τρομοκρατική».
«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση με drones στην Κρασνοντάρ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, εκφράζοντας συλλυπητήρια.
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τρία κτίρια υπέστησαν ζημιές από τα πλήγματα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ένα από τα κτίρια που επλήγησαν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα από τις αρχές.
Οι τοπικές αρχές δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητα του θύματος ή την έκταση των ζημιών.
Krasnodar air defense lighting up the swamp pic.twitter.com/DPpokXP0EL— Канадський Козак (@Canadian_Kozak) March 18, 2026
1/2— Tim White (@TWMCLtd) March 18, 2026
The exact circumstances are not known but a drone is reported to have hit a tower block in Krasnodar.
There were reports of very low air defence missiles flying, but there is no proof of either Russian defence missiles or Ukrainian drones hitting the building. pic.twitter.com/I3ARW2jleh
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα