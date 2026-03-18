Νεκρός από ουκρανική επίθεση με drones στην Κρασνοντάρ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Χτυπήθηκαν κτίρια στη νότια Ρωσία – Εκδηλώθηκε πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο

Επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην πόλη Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και ζημιές σε κτίρια, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βενιαμίν Καντράτιεφ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τις ρωσικές αρχές, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drones εφόρμησης, πλήττοντας ακίνητα στην πόλη Κρασνοντάρ.

Ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής, Βενιαμίν Καντράτιεφ, ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κατά την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «τρομοκρατική».



«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση με drones στην Κρασνοντάρ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, εκφράζοντας συλλυπητήρια.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τρία κτίρια υπέστησαν ζημιές από τα πλήγματα.

Κλείσιμο


Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ένα από τα κτίρια που επλήγησαν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα από τις αρχές.

Οι τοπικές αρχές δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητα του θύματος ή την έκταση των ζημιών.

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

