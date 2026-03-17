Το Ισραήλ ενημέρωσε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για το θραύσμα του πυραύλου σε ελληνορθόδοξο μοναστήρι δίπλα στον Πανάγιο Τάφο
Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ τόνισε στον πατριάρχη ότι το Ιράν σκοπίμως χτυπά πολιτικούς στόχους και χτυπά θρησκευτικούς χώρους
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ είχε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, μετά το περιστατικό κατά το οποίο θραύσμα ιρανικού πυραύλου χτύπησε την οροφή ενός ελληνορθόδοξου μοναστηριού δίπλα στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου.
Σύμφωνα με το γραφείο του Σάαρ, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ τόνισε στον πατριάρχη ότι το Ιράν σκοπίμως χτυπά πολιτικούς στόχους και χτυπά θρησκευτικούς χώρους που ανήκουν σε Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους.
An Iranian missile exploded over Jerusalem’s Old City. Fragments fell on the Church of the Holy Sepulchre compound & near the Al-Aqsa Mosque on the Temple Mount.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 17, 2026
The Iranian regime is targeting the holy sites of Christianity, Islam & Judaism.
Nothing is sacred to this regime. pic.twitter.com/raFSMqU9EZ
