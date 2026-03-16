Τραγωδία στην Ινδία: Δέκα νεκροί από πυρκαγιά στα επείγοντα κρατικού νοσοκομείου
Πιθανόν να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, συνηθισμένο αίτιο πυρκαγιών σε νοσοκομείο στην Ινδία
Δέκα άνθρωποι -όλοι ασθενείς- έχασαν τη ζωή τους μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών κρατικού νοσοκομείου στην πολιτεία Οντίσα, στην ανατολική Ινδία.
Άλλα 11 μέλη του προσωπικού νοσηλεύονται για εγκαύματα που υπέστησαν κατά την προσπάθειά τους να διασώσουν ασθενείς.
Η πυρκαγιά, η οποία πιθανώς προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα, ξέσπασε στη μονάδα εντατικής θεραπείας τραυμάτων του Ιατρικού Κολλεγίου και Νοσοκομείου SCB στην πόλη Κούτακ γύρω στις 02:30 της Δευτέρας (τοπική ώρα, 23:00 της Κυριακής στην Ελλάδα).
Στην Ινδία αναφέρονται συχνά πυρκαγιές σε νοσοκομεία, αναφέρει το BBC, πολλές από τις οποίες αποδίδονται σε ηλεκτρικά προβλήματα, κυρίως βραχυκυκλώματα.
Τον περασμένο Οκτώβριο, έξι ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά στη μονάδα εντατικής θεραπείας στην πολιτεία Ρατζαστάν.
Το 2024, πυρκαγιά στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών ενός ιατρικού κολεγίου στη βόρεια πόλη Τζάνσι σκότωσε τουλάχιστον 10 νεογέννητα. Τρία χρόνια νωρίτερα, το 2021, πυρκαγιά στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Βιτζάι Βαλάμπ στη Βιράρ στα δυτικά σκότωσε 13 ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία για Covid-19. Μια άλλη πυρκαγιά το 2021 σε μονάδα φροντίδας νεογνών στην περιοχή Μπαντάρα της δυτικής πολιτείας Μαχαράστρα σκότωσε 10 βρέφη.
