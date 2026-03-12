Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος αλλά καλά, άγνωστο πότε θα κάνει την πρώτη ομιλία, λέει εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ
Ο Ισμαήλ Μπαγκαεΐ ανέφερε ότι ο νέος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εξελέγη από την πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών, με βάση το Σύνταγμα - «Αυτό δείχνει ότι το σύστημά μας δεν κυβερνάται από έναν μόνο άνθρωπο»
«Τραυματισμένος αλλά καλά» φέρεται να είναι ο νέος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που εξελέγη διάδοχος του πατέρα του, που σκοτώθηκε από αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς.
Κι ενώ το Ιράν έχει ανακοινώσει την εκλογή του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει άφαντος. «Είναι τραυματισμένος αλλά καλά. Δεν ξέρω πότε θα κάνει την πρώτη του ομιλία» υποστήριξε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκαεΐ στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου, για τη θέση του διαδόχου «υπήρχαν τρία ή τέσσερα ονόματα για την ηγεσία». Όμως η πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών επέλεξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με βάση το Σύνταγμα. «Αυτό δείχνει ότι το σύστημά μας δεν κυβερνάται από έναν μόνο άνθρωπο», πρόσθεσε.
Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την κλιμάκωση της έντασης και για τις επιθέσεις, με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων αμάχων, όπως στο δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ, με αποτέλεσμα νεκρές μαθήτριες.
«Τον Ιούνιο δείξαμε αυτοσυγκράτηση. Όμως αυτή τη φορά δολοφόνησαν τον ανώτατο ηγέτη μας και σημαντικούς διοικητές. Περιμένατε ότι μια χώρα με τόσο πλούσιο πολιτισμό θα έμενε αδρανής μπροστά σε μια τέτοια επίθεση;» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαγκαεΐ.
Η Τεχεράνη, ανέφερε, παραμένει επικεντρωμένη στην υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο των συγκρούσεων και χαρακτήρισε «φάρσα» την προηγούμενη εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί το 2025.
Παρά τις διεθνείς πιέσεις και τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, η ιρανική κυβέρνηση δηλώνει ότι η χώρα θα συνεχίσει να αντιδρά σε κάθε επίθεση, τονίζοντας ότι «ολόκληρο το έθνος είναι αποφασισμένο να αμυνθεί».
«Περιμένατε ότι θα μέναμε αδρανείς;»
