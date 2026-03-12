Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος αλλά καλά, άγνωστο πότε θα κάνει την πρώτη ομιλία, λέει εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

Ο Ισμαήλ Μπαγκαεΐ ανέφερε ότι ο νέος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εξελέγη από την πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών, με βάση το Σύνταγμα - «Αυτό δείχνει ότι το σύστημά μας δεν κυβερνάται από έναν μόνο άνθρωπο»