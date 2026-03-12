Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος αλλά καλά, άγνωστο πότε θα κάνει την πρώτη ομιλία, λέει εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ Επίθεση στο Ιράν

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος αλλά καλά, άγνωστο πότε θα κάνει την πρώτη ομιλία, λέει εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

Ο Ισμαήλ Μπαγκαεΐ ανέφερε ότι ο νέος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εξελέγη από την πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών, με βάση το Σύνταγμα - «Αυτό δείχνει ότι το σύστημά μας δεν κυβερνάται από έναν μόνο άνθρωπο»

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος αλλά καλά, άγνωστο πότε θα κάνει την πρώτη ομιλία, λέει εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ
3 ΣΧΟΛΙΑ
«Τραυματισμένος αλλά καλά» φέρεται να είναι ο νέος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που εξελέγη διάδοχος του πατέρα του, που σκοτώθηκε από αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς.

Κι ενώ το Ιράν έχει ανακοινώσει την εκλογή του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει άφαντος. «Είναι τραυματισμένος αλλά καλά. Δεν ξέρω πότε θα κάνει την πρώτη του ομιλία» υποστήριξε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκαεΐ στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου, για τη θέση του διαδόχου «υπήρχαν τρία ή τέσσερα ονόματα για την ηγεσία». Όμως η πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών επέλεξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με βάση το Σύνταγμα. «Αυτό δείχνει ότι το σύστημά μας δεν κυβερνάται από έναν μόνο άνθρωπο», πρόσθεσε.

«Περιμένατε ότι θα μέναμε αδρανείς;»


Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την κλιμάκωση της έντασης και για τις επιθέσεις, με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων αμάχων, όπως στο δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ, με αποτέλεσμα νεκρές μαθήτριες.

«Τον Ιούνιο δείξαμε αυτοσυγκράτηση. Όμως αυτή τη φορά δολοφόνησαν τον ανώτατο ηγέτη μας και σημαντικούς διοικητές. Περιμένατε ότι μια χώρα με τόσο πλούσιο πολιτισμό θα έμενε αδρανής μπροστά σε μια τέτοια επίθεση;» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαγκαεΐ.

Η Τεχεράνη, ανέφερε, παραμένει επικεντρωμένη στην υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο των συγκρούσεων και χαρακτήρισε «φάρσα» την προηγούμενη εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί το 2025.

Παρά τις διεθνείς πιέσεις και τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, η ιρανική κυβέρνηση δηλώνει ότι η χώρα θα συνεχίσει να αντιδρά σε κάθε επίθεση, τονίζοντας ότι «ολόκληρο το έθνος είναι αποφασισμένο να αμυνθεί».
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης