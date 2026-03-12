Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Reuters: Το καθεστώς των Μουλάδων του Ιράν αντέχει, λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
Reuters: Το καθεστώς των Μουλάδων του Ιράν αντέχει, λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
Ισραηλινοί αξιωματούχοι σε κεκλεισμένων των θυρών συζητήσεις έχουν επίσης αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι ο πόλεμος θα οδηγήσει στην κατάρρευση της ιρανικής κυβέρνησης
Στο συμπέρασμα ότι η ιρανική ηγεσία παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη και δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει σύντομα μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες αδιάκοπων βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν καταλήξει οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters
«Πολλές» αναφορές των μυστικών υπηρεσιών κάνουν λόγο σε ανάλυσής τους ότι «το καθεστώς δεν κινδυνεύει» να καταρρεύσει και «διατηρεί τον έλεγχο του ιρανικού λαού», ανέφερε μία από τις πηγές, με την τελευταία να έχει ολοκληρωθεί τις τελευταίες ημέρες.
«Με την πολιτική πίεση να αυξάνεται λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών του πετρελαίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει υποδείξει ότι θα τερματίσει "σύντομα" τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ από το 2003. Ωστόσο, το να βρει ένα αποδεκτό τέλος στον πόλεμο θα μπορούσε να είναι δύσκολη αποστολή, εάν οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν παραμείνουν σταθερά προσηλωμένοι στις θέσεις τους» αναφέρει το Reuters.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι σε κεκλεισμένων των θυρών συζητήσεις έχουν επίσης αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι ο πόλεμος θα οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησης των μουλάδων, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.
Ωστόσο οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι η κατάσταση επί του πεδίου είναι ρευστή και η δυναμική μέσα στο Ιράν θα μπορούσε να αλλάξει.
Εκτός από τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν σκοτώσει δεκάδες ανώτερους αξιωματούχους και μερικούς από τους υψηλότερους σε βαθμό διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ωστόσο, οι εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης και τα πρόσωπα που ανέλαβαν την εξουσία μετά το θάνατο του Χαμενεΐ διατηρούν τον έλεγχο του Ιράν
Όπως αναφέρει το Reuters, το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει σε οποιαδήποτε υπολείμματα της προηγούμενης κυβέρνησης να παραμείνουν ανέπαφα μολονότι δεν είναι σαφές πώς η εν εξελίξει αμερικανο-ισραηλινή επίθεση θα ανατρέψει την κυβέρνηση. «Πιθανότατα θα απαιτηθεί μια χερσαία επέμβαση που θα επιτρέψει στους ανθρώπους στο Ιράν να διαμαρτυρηθούν με ασφάλεια στους δρόμους», δήλωσε μια από τις πηγές που επικαλείται το Reuters.
Μια τέτοια εισβολή θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας στην περιοχή, επιτρέποντας στους Ιρανούς να εξεγερθούν κατά της κυβέρνησης, αναφέρει το Reuters.
Ο Αμπντουλάχ Μοχτάντι, επικεφαλής του Κόμμα Κομάλα του Ιρανικού Κουρδιστάν, μέλος μιας εξαμελούς συμμαχίας ιρανικών κουρδικών κομμάτων, δήλωσε σε συνέντευξη την Τετάρτη ότι «δεκάδες χιλιάδες νέοι είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα» εναντίον της κυβέρνησης του Ιράν, αν λάβουν την υποστήριξη των ΗΠΑ.
Ο Μοχτάντι είπε ότι έχει λάβει αναφορές από το εσωτερικό του ιρανικού Κουρδιστάν ότι μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης και άλλες δυνάμεις ασφαλείας έχουν εγκαταλείψει βάσεις και στρατώνες στις κουρδικές περιοχές από φόβο για επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
«Πολλές» αναφορές των μυστικών υπηρεσιών κάνουν λόγο σε ανάλυσής τους ότι «το καθεστώς δεν κινδυνεύει» να καταρρεύσει και «διατηρεί τον έλεγχο του ιρανικού λαού», ανέφερε μία από τις πηγές, με την τελευταία να έχει ολοκληρωθεί τις τελευταίες ημέρες.
«Με την πολιτική πίεση να αυξάνεται λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών του πετρελαίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει υποδείξει ότι θα τερματίσει "σύντομα" τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ από το 2003. Ωστόσο, το να βρει ένα αποδεκτό τέλος στον πόλεμο θα μπορούσε να είναι δύσκολη αποστολή, εάν οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν παραμείνουν σταθερά προσηλωμένοι στις θέσεις τους» αναφέρει το Reuters.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι σε κεκλεισμένων των θυρών συζητήσεις έχουν επίσης αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι ο πόλεμος θα οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησης των μουλάδων, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.
Ωστόσο οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι η κατάσταση επί του πεδίου είναι ρευστή και η δυναμική μέσα στο Ιράν θα μπορούσε να αλλάξει.
Θα υπάρξει χερσαία επέμβαση;
Εκτός από τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν σκοτώσει δεκάδες ανώτερους αξιωματούχους και μερικούς από τους υψηλότερους σε βαθμό διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ωστόσο, οι εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης και τα πρόσωπα που ανέλαβαν την εξουσία μετά το θάνατο του Χαμενεΐ διατηρούν τον έλεγχο του Ιράν
Όπως αναφέρει το Reuters, το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει σε οποιαδήποτε υπολείμματα της προηγούμενης κυβέρνησης να παραμείνουν ανέπαφα μολονότι δεν είναι σαφές πώς η εν εξελίξει αμερικανο-ισραηλινή επίθεση θα ανατρέψει την κυβέρνηση. «Πιθανότατα θα απαιτηθεί μια χερσαία επέμβαση που θα επιτρέψει στους ανθρώπους στο Ιράν να διαμαρτυρηθούν με ασφάλεια στους δρόμους», δήλωσε μια από τις πηγές που επικαλείται το Reuters.
Ο παράγοντας ΚούρδοιΤην περασμένη εβδομάδα κουρδικές πολιτοφυλακές με έδρα το γειτονικό Ιράκ διαβουλεύτηκαν με τις ΗΠΑ σχετικά με το πώς και αν θα επιτεθούν στο δυτικό τμήμα του Ιράν.
Μια τέτοια εισβολή θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας στην περιοχή, επιτρέποντας στους Ιρανούς να εξεγερθούν κατά της κυβέρνησης, αναφέρει το Reuters.
Ο Αμπντουλάχ Μοχτάντι, επικεφαλής του Κόμμα Κομάλα του Ιρανικού Κουρδιστάν, μέλος μιας εξαμελούς συμμαχίας ιρανικών κουρδικών κομμάτων, δήλωσε σε συνέντευξη την Τετάρτη ότι «δεκάδες χιλιάδες νέοι είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα» εναντίον της κυβέρνησης του Ιράν, αν λάβουν την υποστήριξη των ΗΠΑ.
Ο Μοχτάντι είπε ότι έχει λάβει αναφορές από το εσωτερικό του ιρανικού Κουρδιστάν ότι μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης και άλλες δυνάμεις ασφαλείας έχουν εγκαταλείψει βάσεις και στρατώνες στις κουρδικές περιοχές από φόβο για επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα