NYT: Πάνω από 11,3 δισ. δολάρια κόστισε στις ΗΠΑ η πρώτη εβδομάδα του πολέμου με το Ιράν

ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Πόλεμος Ιράν Αμερικανικό Πεντάγωνο

Η ενημέρωση του Πενταγώνου σε μέλη του Κογκρέσου δείχνει ότι το πραγματικό κόστος μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερο, καθώς δεν περιλαμβάνονται δαπάνες προετοιμασίας των επιθέσεων

Το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου εναντίον του Ιράν ξεπέρασε τα 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ενημέρωση μελών του Κογκρέσου από το αμερικανικό Πεντάγωνο, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα των New York Times.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η οποία επικαλείται πηγές που ήταν παρούσες στην ενημέρωση της Τρίτης και δεν κατονομάζονται, το ποσό των 11,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων αφορά το άμεσο κόστος της πρώτης εβδομάδας των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, από το ποσό αυτό εξαιρούνται διάφορες σημαντικές δαπάνες, όπως εκείνες που συνδέονται με την προετοιμασία των αμερικανικών πληγμάτων.

Το γεγονός αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι το πραγματικό οικονομικό βάρος του πολέμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να είναι αισθητά υψηλότερο.

Δαπάνες δισεκατομμυρίων τις πρώτες ημέρες

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αξιωματικοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ενημέρωσαν μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου ότι μόνο κατά τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου χρησιμοποιήθηκαν όπλα και πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το ποσό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τις εκτιμήσεις που είχαν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα σε δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.

Οι αποκαλύψεις αυτές αναδεικνύουν το ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.
