Αποτρόπαιο έγκλημα στη Σικελία: Σκότωσε την πρώην σύντροφό του με δεκάδες μαχαιριές αφού αρνήθηκε να τα ξαναβρούν

, 50 ετών, δολοφονήθηκε με δεκάδες μαχαιριές στην Μεσσίνα τηςαπό τον πρώην σύντροφό της.Ο δράστης είναι 67 ετών και, έπειτα από σειρά καταγγελιών της γυναίκας, οι δικαστές τού είχαν επιβάλει κατ' οίκον περιορισμό, μεΧθες, Τρίτη, το βράδυ όμως, κατάφερε να φτάσει μέχρι το σπίτι της Τζινάτι και της ζητησε να μιλήσουν. Η ίδια του ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να τα ξαναφτιάξουν και ο δράστης άρχισε να την μαχαιρώνει με, προκαλώντας της ακαριαίο θάνατο.Το πτώμα αντίκρισε η κόρη της επιστρέφοντας στο σπίτι. Λιποθύμησε και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Ο δράστης εντοπίστηκε χάρη και σε λήψεις από κάμερες ασφάλειας και, αφού ομολόγησε, οδηγήθηκε στην φυλακή.