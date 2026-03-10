Πόσο γρήγορα θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν; Τραμπ - Νετανιάχου... μαδάνε τη μαργαρίτα, ενώ η Ευρώπη κινδυνεύει με νέα ύφεση

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, είπε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, με ρεπορτάζ να αναφέρουν πως δέχεται πιέσεις εξόδου από συμβούλους του - Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, είπε σήμερα ο Νετανιάχου και η Ευρώπη βλέπει ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει κοινή στρατηγική για το τέλος των εχθροπραξιών