Συμβούλιο Ασφαλείας: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο, η Ελλάδα αναδεικνύει τη σημασία της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών
Συμβούλιο Ασφαλείας: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο, η Ελλάδα αναδεικνύει τη σημασία της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ συζήτησε τη σημασία της ενέργειας και των κρίσιμων ορυκτών για τη διεθνή ασφάλεια και οικονομία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ πραγματοποίησε ενημέρωση με θέμα «Ενέργεια, κρίσιμα ορυκτά και ασφάλεια», στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Κρις Ράιτ, στο πλαίσιο των βασικών εκδηλώσεων της προεδρίας των ΗΠΑ στο Συμβούλιο για τον μήνα Μάρτιο. Ενημέρωση προς τα μέλη παρείχε η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της υπογράμμισε ότι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και του ενεργειακού εφοδιασμού μπορεί να οδηγήσει σε ενεργειακή αυτονομία, ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική σταθερότητα.

Τόνισε σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας και υπενθύμισε ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τα κρίσιμα ορυκτά παρουσιάζει έναν σύνθετο συνδυασμό ευκαιριών και κινδύνων, επηρεάζοντας το γεωπολιτικό τοπίο και την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανέδειξε επίσης ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στρατηγική αυτονομία στον τομέα της ενέργειας, τη μείωση της εξάρτησης από μεμονωμένες πηγές και είναι έτοιμη να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια της ΕΕ για διαφοροποίηση και δημιουργία ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις τόνισε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι τα κρίσιμα ορυκτά αποτελούν «έναν από τους κύριους κινητήριους παράγοντες της οικονομίας του 21ου αιώνα», καθώς είναι απαραίτητα για τεχνολογίες όπως «έξυπνα τηλέφωνα, ηλεκτρικά οχήματα και προηγμένες ιατρικές τεχνολογίες». Η παγκόσμια ζήτηση, ανέφερε, αυξάνεται ραγδαία και «θα μπορούσε να τριπλασιαστεί έως το 2030 και να τετραπλασιαστεί έως το 2040».

Ωστόσο, η κ. ΝτιΚάρλο ανέφερε ότι η σημασία τους ενισχύει τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό και μπορεί να συνδέεται με «παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντική υποβάθμιση», ιδιαίτερα σε περιοχές συγκρούσεων όπου η παράνομη εκμετάλλευση πόρων «μπορεί να αποδυναμώσει τη διακυβέρνηση, να ενισχύσει παράνομες οικονομίες και να χρηματοδοτήσει εγκληματικές και ένοπλες ομάδες».

Η κ. ΝτιΚάρλο υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της διεθνούς συνεργασίας ώστε η «δίκαιη και υπεύθυνη αξιοποίηση των κρίσιμων ορυκτών» να συμβάλει στην ανάπτυξη και την ειρήνη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Thema Insights

