Ο Πούτιν «κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να διευκολύνει την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή», λέει ο Πεσκόφ
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ αναφέρθηκε στις τηλεφωνικές επαφές που είχε εχθές ο Ρώσος πρόεδρος και την πρόθεσή του να αξιοποιήσει τον διάλογο που διατηρεί με την ιρανική ηγεσία
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει την αποκλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου TASS σχετικά με τις χθεσινές τηλεφωνικές συνομιλίες του Πούτιν για την κατάσταση γύρω από το Ιράν.
Σε αυτό το πλαίσιο, «συζητήσαμε χτες με σχεδόν όλους τους συνομιλητές μας ότι ο Πούτιν θα μεταφέρει τη βαθιά του ανησυχία για τις επιθέσεις στις υποδομές τους στους Ιρανούς ομολόγους μας, αξιοποιώντας τον διάλογο που διατηρούμε με την ιρανική ηγεσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
Στις 2 Μαρτίου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά με ομολόγους του από το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων χωρών.
