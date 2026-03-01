Απαράδεκτες οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες της Μέσης Ανατολής, λέει η Κάγια Κάλας
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Μέση Ανατολή Ευρωπαϊκή Ένωση

Απαράδεκτες οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες της Μέσης Ανατολής, λέει η Κάγια Κάλας

Τα γεγονότα αυτά δεν πρέπει να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση που θα μπορούσε να απειλήσει την περιοχή, την Ευρώπη και άλλες περιοχές, με απρόβλεπτες συνέπειες, ανέφερε.

Απαράδεκτες οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες της Μέσης Ανατολής, λέει η Κάγια Κάλας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν σε χώρες της Μέσης Ανατολής η ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας.

«Τα γεγονότα αυτά δεν πρέπει να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση που θα μπορούσε να απειλήσει την περιοχή, την Ευρώπη και άλλες περιοχές, με απρόβλεπτες συνέπειες», ανέφερε.

«Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ στην περιοχή», δήλωσε η κυρία Κάλας.

«Η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τους εταίρους που έχουν δεχθεί επιθέσεις ή έχουν πληγεί. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων και την εξεύρεση μόνιμης λύσης που θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», καταλήγει στη δήλωσή της.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης