Κέρδισαν στο στοίχημα πάνω από 1,5 εκατ. δολάρια για τις επιθέσεις στο Ιράν
Τα στοιχήματα έγιναν τις τελευταίες ημέρες και τοποθετήθηκαν ειδικά για το επίμαχο Σαββατοκύριακο
Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν χρήστες της αμερικανικής πλατφόρμας στοιχημάτων και προβλέψεων Polymarket, στοιχηματίζοντας για το πότε θα πραγματοποιηθούν επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Guardian, τουλάχιστον επτά διαφορετικοί λογαριασμοί φέρεται να κέρδισαν συνολικά πάνω από 1,5 εκατ. δολάρια, προβλέποντας ότι τα πλήγματα θα εκδηλωθούν το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο. Οι πέντε από αυτούς ήταν νέοι λογαριασμοί.
Όπως αναφέρεται, έξι από τους λογαριασμούς χαρακτηρίστηκαν από πλατφόρμα ανάλυσης κρυπτονομισμάτων ως ύποπτοι για ενδεχόμενη εσωτερική πληροφόρηση. Τα στοιχήματα έγιναν τις τελευταίες ημέρες και τοποθετήθηκαν ειδικά για το επίμαχο Σαββατοκύριακο, αποφέροντας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 1,2 εκατ. δολάρια κερδών.
Ένας χρήστης με το ψευδώνυμο «Magamyman» είχε στοιχηματίσει ήδη από πέρυσι σε πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Όλοι οι σχετικοί λογαριασμοί εμφανίζονται ανώνυμοι.
Η Polymarket είχε λάβει χρηματοδότηση το περασμένο καλοκαίρι από εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου με τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Λίγους μήνες μετά την επένδυση, αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές διέκοψαν έρευνες που αφορούσαν την πλατφόρμα, μεταξύ άλλων για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Νωρίτερα φέτος, άλλος νέος λογαριασμός στην Polymarket φέρεται να κέρδισε σχεδόν 500.000 δολάρια, στοιχηματίζοντας στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.
Σε δημόσια δήλωσή της, η πλατφόρμα υποστήριξε ότι οι αγορές πρόβλεψης αξιοποιούν τη «σοφία του πλήθους» για τη διαμόρφωση ακριβών και αντικειμενικών εκτιμήσεων σχετικά με σημαντικά γεγονότα, ιδίως σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, προσφέροντας —όπως αναφέρει— απαντήσεις που τα παραδοσιακά μέσα δεν μπορούν να παρέχουν με τον ίδιο τρόπο.
