Συγκρούσεις στο Μπουένος Άιρες σε απεργιακή κινητοποίηση κατά της μεταρρύθμισης Μιλέι, δείτε βίντεο

Επεισόδια
σημειώθηκαν την Πέμπτη στο Μπουένος Άιρες
, στο περιθώριο της γενικής απεργίας κατά της μεταρρύθμισης των εργασιακών σχέσεων που προωθεί ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ενώ την ίδια ώρα συνεχιζόταν στη Βουλή των Αντιπροσώπων η συζήτηση του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου.
Οι συγκρούσεις ξέσπασαν αργά το απόγευμα, όταν οι περισσότεροι από τους διαδηλωτές
που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου άρχισαν να αποχωρούν. Ορισμένοι πλησίασαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν σχηματίσει κλοιό ασφαλείας, και άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες.
Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος.
Συνεχιζόταν η συζήτηση του νομοσχεδίου
Την ώρα των επεισοδίων, στο εσωτερικό του Κογκρέσου συνεχιζόταν η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.
Πριν από οκτώ ημέρες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Γερουσίας για το ίδιο νομοσχέδιο, είχαν σημειωθεί πολύ πιο βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Τότε, οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν προχωρήσει σε περίπου 30 προσαγωγές.
Παρέλυσαν οι μεταφορές – Ακυρώσεις πτήσεων
Η μεγαλύτερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της χώρας, η CGT, έκανε λόγο για «πολύ σημαντική» συμμετοχή στη γενική απεργία, την τέταρτη κατά σειρά επί προεδρίας Χαβιέρ Μιλέι.
Οι συγκοινωνίες παρέλυσαν, καθώς σταθμοί τρένων και λεωφορείων παρέμειναν άδειοι, ενώ περισσότερες από 250 πτήσεις ακυρώθηκαν. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), στην πρωτεύουσα τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν ανοικτά.