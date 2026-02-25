ΗΠΑ: Πέντε νεκροί μετά από επίθεση με μαχαίρι στην πολιτεία Ουάσιγκτον, δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από επίθεση με μαχαίρι χθες Τρίτη κοντά στην Τακόμα, στην πολιτεία Ουάσιγκτον, περίπου μία ώρα από το Σιάτλ, με τον φερόμενο ως δράστη, 32 ετών, να σκοτώνεται από αστυνομικά πυρά, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πιρς.Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν στις 09:30 (τοπική ώρα) ότι άνδρας μαχαίρωνε πολίτες έξω από κατοικία. Την ίδια ώρα, αστυνομικοί κατευθύνονταν ήδη προς το σημείο, καθώς είχαν ενημερωθεί για την παρουσία ατόμου που φερόταν να παραβιάζει ασφαλιστικά μέτρα στην περιοχή.Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πιρς ανέφερε ότι «τέσσερις άνθρωποι απεβίωσαν», ανάμεσά τους «ο ύποπτος, άνδρας 32 ετών», ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικού. Παράλληλα, «πέμπτο θύμα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του».Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τα θύματα, ενώ οι αρχές έχουν ανακοινώσει μόνο την ηλικία του φερόμενου δράστη.Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, μια 52χρονη γυναίκα και ο 32χρονος γιος της αναφέρονται ως κάτοικοι του σπιτιού όπου έγινε η επίθεση. Οι δυο τους ζούσαν εκεί μαζί μέχρι τον περασμένο Μάιο, όταν το δικαστήριο της κομητείας Πιρς διέταξε τον γιο να εκκενώσει την κατοικία και να μείνει μακριά από τη μητέρα του για ένα χρόνο. Η μητέρα είχε καταθέσει δύο ξεχωριστές αιτήσεις στην κομητεία Πιρς για προστατευτικά εντάλματα εναντίον του γιου της από το 2020, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.Σε δικαστική κατάθεση τον Δεκέμβριο του 2020, η γυναίκα είπε ότι ο γιος της αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε απειλήσει την κόρη της με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους. Ζήτησε να του απαγορευτεί η είσοδος στο σπίτι τους. Στην κατάθεσή της είχε γράψει ότι ο γιος της νόμιζε ότι ήταν «Αιγύπτιος θεός» και απειλούσε να σκοτώσει τη γάτα της. Ζήτησε να διαταχθεί να φύγει από το σπίτι τους, να του απαγορευτεί η οπλοκατοχή και να υποβληθεί σε αξιολόγηση ψυχικής υγείας και θεραπεία για ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με την κατάθεση.Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις τοπικές αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.