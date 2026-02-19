Ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου μετά τη σύλληψη του αδερφού του, Άντριου
Ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου μετά τη σύλληψη του αδερφού του, Άντριου

Πριν από την επίδειξη, περιηγήθηκε σε εκθέσεις στους χώρους της εβδομάδας μόδας του Λονδίνου, μεταξύ άλλων σε μία έκθεση της σχεδιάστριας Στέλλα Μακάρτνεϊ

Ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου μετά τη σύλληψη του αδερφού του, Άντριου
Ο βασιλιάς Κάρολος παρακολούθησε σήμερα μια επίδειξη μόδας στο Λονδίνο, ώρες μετά τη σύλληψη του αδερφού του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ με την υποψία της ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα.

Ο Κάρολος χαιρέτισε περαστικούς κάνοντας ένα νεύμα, μόλις έφθασε στον χώρο της επίδειξης μόδας της σχεδιάστριας Τόλου Κόκερ στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας του Λονδίνου και έγινε δεκτός με χειροκροτήματα μόλις μπήκε στην αίθουσα.

Παρακολουθώντας τη συλλογή της Βρετανο-Νιγηριανής σχεδιάστριας, συνομίλησε θερμά με την επικεφαλής του Βρετανικού Συμβουλίου Μόδας Λόρα Γουίρ και τη σχεδιάστρια Στέλλα Μακάρτνεϊ στην πρώτη σειρά των επίσημων προσκεκλημένων.

Νωρίτερα σήμερα, ο Άντριου συνελήφθη από την αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση προκειμένου να ανακριθεί βάσει υποψιών πως απέστειλε απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν.

Ο Κάρολος εξέδωσε μία ανακοίνωση όπου διατύπωνε τη «βαθύτατη ανησυχία» του σχετικά με την είδηση. «Επιτρέψτε μου να το δηλώσω ξεκάθαρα: η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της», υπογράμμισε. «Στο μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας και να σας υπηρετούμε όλους».

Ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου μετά τη σύλληψη του αδερφού του, Άντριου
Η παρουσία του Καρόλου στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου είχε σχεδιαστεί από πριν. Ο 77χρονος Κάρολος ακολουθεί τα βήματα της μητέρας του δίνοντας το «παρών» σε μια επίδειξη στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας της βρετανικής πρωτεύουσας. Το 2018, η βασίλισσα Ελισάβετ κάθισε δίπλα στη «σιδηρά κυρία της μόδας» και έως πρόσφατα αρχισυντάκτρια του Vogue Άννα Γουίντουρ, στην πρώτη σειρά, στο σόου του Ρίτσαρντ Κουίν.

Πριν από την επίδειξη, ο Κάρολος περιηγήθηκε σε εκθέσεις στους χώρους της εβδομάδας μόδας του Λονδίνου, μεταξύ άλλων σε μία έκθεση της σχεδιάστριας Στέλλα Μακάρτνεϊ.
