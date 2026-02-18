Τραγωδία στην Ιταλία: Σβήνουν οι ελπίδες για τον 2χρονο Τομάζο, του έκαναν μεταμόσχευση με καρδιά που καταστράφηκε γιατί την άφησαν σε ξηρό πάγο
Τραγωδία στην Ιταλία: Σβήνουν οι ελπίδες για τον 2χρονο Τομάζο, του έκαναν μεταμόσχευση με καρδιά που καταστράφηκε γιατί την άφησαν σε ξηρό πάγο
Λάθος στη συντήρηση του μοσχεύματος οδήγησε σε αποτυχία μεταμόσχευσης καρδιάς – Η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει νέα επέμβαση, αναφέρει το ιατρικό συμβούλιο.
Η μεταμόσχευση καρδιάς σε ένα 2χρονο αγόρι στην Ιταλία κατέληξε σε τραγωδία, καθώς το μόσχευμα κρίθηκε ακατάλληλο λόγω εσφαλμένου τρόπου συντήρησης, ενώ η επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν επιτρέπει νέα χειρουργική προσπάθεια.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η καρδιά που προοριζόταν για τον μικρό Τομάζο μεταφέρθηκε σε ξηρό πάγο, αντί να διατηρηθεί με την ενδεδειγμένη ιατρική διαδικασία. Η επιλογή αυτή είχε ως αποτέλεσμα το όργανο να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, οδηγώντας στην αποτυχία της μεταμόσχευσης.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς η συγκεκριμένη επέμβαση αποτελούσε τη μοναδική ρεαλιστική ελπίδα για τη σωτηρία του παιδιού. Μετά την εξέλιξη αυτή, η κατάσταση της υγείας του Τομάζο επιδεινώθηκε.
Όπως επισημαίνεται από το ιατρικό συμβούλιο που παρακολουθεί την περίπτωσή του, ο οργανισμός του 2χρονου είναι πλέον εξαιρετικά καταπονημένος και δεν μπορεί να αντέξει νέα χειρουργική επέμβαση, ακόμη κι αν βρεθεί άμεσα δεύτερο μόσχευμα. Η εξέλιξη αυτή καθιστά δραματικά περιορισμένες τις διαθέσιμες ιατρικές επιλογές.
Η μητέρα του παιδιού, Πατρίτσια Μερκολίνο, παραμένει στο πλευρό του γιου της. «Δεν θα τα παρατήσω, δεν θα χάσω την ελπίδα», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Περιμένω από τους γιατρούς να μου πουν αν είναι ακόμη ικανός για μεταμόσχευση». Σε άλλη της παρέμβαση αποκάλυψε: «Μου είπαν απλώς ότι η καρδούλα δεν ξεκινούσε. Μετά κάποιος καλός άνθρωπος αποκάλυψε την αλήθεια».
Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η καρδιά να εκτέθηκε σε υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες λόγω χρήσης ξηρού πάγου, ο οποίος μπορεί να φτάσει έως και τους -80 βαθμούς Κελσίου. Κατά την αρχική εκτίμηση, αυτό προκάλεσε «κάψιμο» μέρους των μυϊκών ινών του οργάνου, καθιστώντας το μη λειτουργικό. Το δοχείο έχει κατασχεθεί από τους Καραμπινιέρους της μονάδας NAS, ενώ έξι άτομα –γιατροί και παραϊατρικό προσωπικό που συμμετείχαν στη λήψη και τη μεταμόσχευση– έχουν εγγραφεί στο μητρώο υπόπτων με την κατηγορία της αμελούς πρόκλησης σωματικής βλάβης.
Το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιθεωρητές τόσο στο Μπολτσάνο όσο και στη Νάπολη. Ο υπουργός Οράτσιο Σκιλάτσι δήλωσε: «Μόλις έμαθα την είδηση, διέταξα την αποστολή επιθεωρητών, διότι η ασφάλεια των ασθενών είναι προτεραιότητα». Και πρόσθεσε: «Αυτό που συνέβη είναι απαράδεκτο και περιμένουμε να διαπιστωθούν οι ευθύνες».
Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα του παιδιού, διαβεβαιώνοντας: «Θα κάνουμε τα πάντα για να αποδοθεί δικαιοσύνη». Τη στήριξή του εξέφρασε και ο πρόεδρος της Περιφέρειας Καμπανίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η καρδιά που προοριζόταν για τον μικρό Τομάζο μεταφέρθηκε σε ξηρό πάγο, αντί να διατηρηθεί με την ενδεδειγμένη ιατρική διαδικασία. Η επιλογή αυτή είχε ως αποτέλεσμα το όργανο να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, οδηγώντας στην αποτυχία της μεταμόσχευσης.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς η συγκεκριμένη επέμβαση αποτελούσε τη μοναδική ρεαλιστική ελπίδα για τη σωτηρία του παιδιού. Μετά την εξέλιξη αυτή, η κατάσταση της υγείας του Τομάζο επιδεινώθηκε.
Όπως επισημαίνεται από το ιατρικό συμβούλιο που παρακολουθεί την περίπτωσή του, ο οργανισμός του 2χρονου είναι πλέον εξαιρετικά καταπονημένος και δεν μπορεί να αντέξει νέα χειρουργική επέμβαση, ακόμη κι αν βρεθεί άμεσα δεύτερο μόσχευμα. Η εξέλιξη αυτή καθιστά δραματικά περιορισμένες τις διαθέσιμες ιατρικές επιλογές.
Η μητέρα του παιδιού, Πατρίτσια Μερκολίνο, παραμένει στο πλευρό του γιου της. «Δεν θα τα παρατήσω, δεν θα χάσω την ελπίδα», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Περιμένω από τους γιατρούς να μου πουν αν είναι ακόμη ικανός για μεταμόσχευση». Σε άλλη της παρέμβαση αποκάλυψε: «Μου είπαν απλώς ότι η καρδούλα δεν ξεκινούσε. Μετά κάποιος καλός άνθρωπος αποκάλυψε την αλήθεια».
Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η καρδιά να εκτέθηκε σε υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες λόγω χρήσης ξηρού πάγου, ο οποίος μπορεί να φτάσει έως και τους -80 βαθμούς Κελσίου. Κατά την αρχική εκτίμηση, αυτό προκάλεσε «κάψιμο» μέρους των μυϊκών ινών του οργάνου, καθιστώντας το μη λειτουργικό. Το δοχείο έχει κατασχεθεί από τους Καραμπινιέρους της μονάδας NAS, ενώ έξι άτομα –γιατροί και παραϊατρικό προσωπικό που συμμετείχαν στη λήψη και τη μεταμόσχευση– έχουν εγγραφεί στο μητρώο υπόπτων με την κατηγορία της αμελούς πρόκλησης σωματικής βλάβης.
Το Υπουργείο Υγείας έστειλε επιθεωρητές τόσο στο Μπολτσάνο όσο και στη Νάπολη. Ο υπουργός Οράτσιο Σκιλάτσι δήλωσε: «Μόλις έμαθα την είδηση, διέταξα την αποστολή επιθεωρητών, διότι η ασφάλεια των ασθενών είναι προτεραιότητα». Και πρόσθεσε: «Αυτό που συνέβη είναι απαράδεκτο και περιμένουμε να διαπιστωθούν οι ευθύνες».
Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα του παιδιού, διαβεβαιώνοντας: «Θα κάνουμε τα πάντα για να αποδοθεί δικαιοσύνη». Τη στήριξή του εξέφρασε και ο πρόεδρος της Περιφέρειας Καμπανίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα