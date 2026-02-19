Τη μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ από την εισβολή στο Ιράκ το 2003 έχουν συγκεντρώσει οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Η Ουάσιγκτον δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση κατά του Ιράν, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνει - Τα σενάρια που εξετάζονται φτάνουν ως την ανατροπή του καθεστώτος - Οι πιέσεις του Νετανιάχου και οι απειλές των Φρουρών της Επανάστασης