Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, οι συνθήκες θανάτου του ερευνώνται
Ο στρατιώτης «είναι πιθανό να σκοτώθηκε από φίλια πυρά», επεσήμανε στρατιωτική πηγή στο AFP
Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε σήμερα εν ώρα μάχης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, πιθανόν από «φίλια πυρά», σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.
Ο στρατιώτης «είναι πιθανό να σκοτώθηκε από φίλια πυρά», επεσήμανε στρατιωτική πηγή στο AFP, χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις.
«Ο επιλοχίας Οφρί Γιαφέ, στρατιώτης της μονάδας αναγνώρισης των αλεξιπτωτιστών, ηλικίας 21 ετών και με καταγωγή από τη ΧαΓιογκέβ έπεσε νεκρός εν ώρα μάχης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.
Οι συνθήκες θανάτου του «ερευνώνται», πρόσθεσε.
Ο θάνατος του Οφρί Γιαφέ ανεβάζει σε πέντε τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου, οπότε τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.
