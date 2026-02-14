ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

«Θύελλα» στις ΗΠΑ από πληροφορίες ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη στην επιχείρηση για τη σύλληψη Μαδούρο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Πεντάγωνο Τεχνητή Νοημοσύνη Claude Νικολάς Μαδούρο

«Θύελλα» στις ΗΠΑ από πληροφορίες ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη στην επιχείρηση για τη σύλληψη Μαδούρο

Η ενδεχόμενη χρήση του μοντέλου Claude της Anthropic από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί πολιτικές και θεσμικές τριβές, με το Πεντάγωνο να επανεξετάζει τη συνεργασία του με την εταιρεία

«Θύελλα» στις ΗΠΑ από πληροφορίες ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη στην επιχείρηση για τη σύλληψη Μαδούρο
12 ΣΧΟΛΙΑ
Αντιδράσεις έχουν προκληθεί στις ΗΠΑ έπειτα δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού για τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Δεν είναι ξεκάθαρο στο δημοσίευμα της WSJ -που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος- πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ΑΙ της Anthropic στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού, που  περιλάμβανε τον βομβαρδισμό αρκετών τοποθεσιών στο Καράκας τον περασμένο μήνα.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία που επιχειρούν να διατηρήσουν οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης: Από τη μία επιδιώκουν συμβόλαια με τον στρατό και κρατικούς φορείς, από την άλλη θέτουν όρια στη χρήση των μοντέλων τους, ιδίως σε ζητήματα μαζικής επιτήρησης ή αυτόνομων οπλικών συστημάτων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές χρήσης της Anthropic, πιο συγκεκριμένα, απαγορεύουν τη χρήση του Claude για τη διευκόλυνση βίας, την ανάπτυξη όπλων ή τη διεξαγωγή επιτήρησης.

Αντίστοιχες πληροφορίες για χρήση του Claude από τον αμερικανικό στρατό δημοσιεύει και το Axios, κάνοντας μάλιστα λόγο για χρήση του μοντέλου ΑΙ κατά τη διάρκεια της ενεργής φάσης της επιχείρησης, και όχι μόνο στο στάδιο της προετοιμασίας.

Αν και στο δημοσίευμα του Axios δεν διευκρινίζονται οι ακριβείς λειτουργίες του μοντέλου που αξιοποιήθηκαν, σημειώνεται ότι ο αμερικανικός στρατός το έχει αξιοποιήσει στο παρελθόν για ανάλυση δορυφορικών εικόνων και επεξεργασία πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο -δυνατότητες κρίσιμες σε σύνθετα και ρευστά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Κλείσιμο
Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Πεντάγωνο εξετάζει εκ νέου τη συνεργασία του με την Anthropic, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξαν ανησυχίες εντός του υπουργείου Άμυνας σχετικά με τη στάση της εταιρείας.

Η Anthropic διέψευσε ότι προχώρησε σε οποιαδήποτε παρέμβαση ή επικοινωνία που θα μπορούσε να επηρεάσει την επιχείρηση.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου οι ΗΠΑ να διατηρήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας.

Οι συζητήσεις μεταξύ Πενταγώνου και εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζονται, τόσο για την πρόσβαση σε διαβαθμισμένα συστήματα όσο και για ενδεχόμενη χαλάρωση των περιορισμών χρήσης, με το ερώτημα να παραμένει: Μέχρι πού μπορεί να φτάνει η εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης