Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά με δέκα νεκρούς και πάνω από 25 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Καναδάς Νεκροί Τραυματίες Σχολείο Πυροβολισμοί

Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά με δέκα νεκρούς και πάνω από 25 τραυματίες

Εννέα θύματα και ο φερόμενος δράστης νεκροί – Δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος δράστης, σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στην πόλη Τάμπλερ Ριντζ της Βρετανικής Κολομβίας, στον Καναδά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας (RCMP).

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (τοπική ώρα) στο Tumbler Ridge Secondary School. Η υπόθεση άρχισε να εξελίσσεται όταν η τοπική RCMP εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση για εν ενεργεία δράστη στο σχολείο. Οι μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου, που εξυπηρετεί τάξεις από την 7η έως τη 12η, καθώς και γειτονικού δημοτικού σχολείου, τέθηκαν άμεσα σε καθεστώς lockdown, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση των αρχών.

Στο εσωτερικό του σχολείου εντοπίστηκαν έξι νεκροί, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Δύο ακόμη νεκροί βρέθηκαν σε κατοικία που φέρεται να συνδέεται με το περιστατικό.

 Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε επίσης νεκρός εντός του σχολείου, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «αυτοπροκαλούμενο τραυματισμό».

Σύμφωνα με την RCMP, συνολικά εννέα είναι τα θύματα της επίθεσης, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 25. Δύο άτομα διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι έχουν ταυτοποιήσει τον φερόμενο ως δράστη, ωστόσο σημείωσαν πως ενδέχεται να μην καταστεί ποτέ δυνατό να εξακριβωθεί το κίνητρό του. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης και δεύτερου υπόπτου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες.



Η μικρή αγροτική κοινότητα της Τάμπλερ Ριντζ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
