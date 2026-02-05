Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!
Πατέρας 3 παιδιών έβαλε 36χρονη που κρύωνε στο αυτοκίνητό του και αυτή τον σκότωσε με μία σφαίρα στο κεφάλι
«Από ό,τι γνωρίζουμε, του ζήτησε σε ένα βενζινάδικο να την πάει σε ένα καταφύγιο για να ζεσταθεί, επειδή κρύωνε», είπε η αρραβωνιαστικιά του θύματος
Τραγική κατάληξη είχε η καλοσύνη που έδειξε ο πατέρας τριών παιδιών στις ΗΠΑ όταν δέχθηκε να βάλει στο αυτοκίνητό του μια γυναίκα που τον σταμάτησε σε βενζινάδικο και του ζήτησε να τη μεταφέρει κάπου ζεστά γιατί κρύωνε στο Μιζούρι καθώς η 36χρονη τον σκότωσε.
Το έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής όταν ο Γουίλιαμ Πάλμερ έβαλε στο αυτοκίνητό του την 36χρονη Μπρίτανι Ριβουάρ για να τη μεταφέρει σε ένα κλειστό χώρο επειδή, όπως του είπε, κρύωνε.
Κάποια στιγμή αργότερα, όμως, η Ριβουάρ, η οποία το 2024 είχε συλληφθεί για διάρρηξη αυτοκινήτου, πυροβόλησε τον Πάλμερ στο κεφάλι και του πήρε το αυτοκίνητο, το οποίο, στη συνέχεια εγκατέλειψε.
Η οικογένειά του είπε ότι ο Πάλμερ, ο οποίος είχε βγει να μαζέψει παλιοσίδερα όταν σκοτώθηκε, ήταν γνωστός για βοήθεια που παρείχε σε αγνώστους. «Του έλεγα συνέχεια να μην παίρνει πια ανθρώπους από το δρόμο. Το έκανε συχνά. Αν έβλεπε κάποιον να περπατά, τον έπαιρνε και τον πήγαινε όσο πιο μακριά μπορούσε», είπε συγγενής του.
Μετά τη σύλληψή της η Ριβουάρ κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου.
