Λίβυοι εισαγγελείς ξεκινούν έρευνα για τη δολοφονία του Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι
Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο θάνατός του προήλθε από τραύματα που προκλήθηκαν από πυροβολισμούς, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την ταυτοποίηση των δραστών
Οι λιβυκές εισαγγελικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα για τη δολοφονία του Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι, γιου του επί δεκαετίες ηγέτη της χώρας, Μουαμάρ Καντάφι.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο 53χρονος, που στο παρελθόν θεωρούνταν ευρέως ο διάδοχος του πατέρα του, σκοτώθηκε έπειτα από «αντιπαράθεση» με τέσσερις άγνωστους ενόπλους, οι οποίοι εισέβαλαν στο σπίτι του στην πόλη Ζιντάν.
Οι εισαγγελείς ανέφεραν την Τετάρτη ότι ο θάνατός του προήλθε από τραύματα που προκλήθηκαν από πυροβολισμούς, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την ταυτοποίηση των δραστών.
Ωστόσο, σε διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, η αδελφή του δήλωσε σε λιβυκό τηλεοπτικό δίκτυο ότι ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι έχασε τη ζωή του κοντά στα σύνορα της Λιβύης με την Αλγερία.
Ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι θεωρούνταν για χρόνια η πιο ισχυρή πολιτική φιγούρα στη Λιβύη μετά τον πατέρα του, Μουαμάρ Καντάφι, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα από το 1969 έως το 2011, όταν ανατράπηκε και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της εξέγερσης.
Γεννημένος το 1972, ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ έπαιξε σημαντικό ρόλο στις σχέσεις της Λιβύης με τη Δύση από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, συμβάλλοντας στην προσέγγιση της χώρας με δυτικές κυβερνήσεις έως την κατάρρευση του καθεστώτος. Αν και δεν είχε επίσημη θέση στην κυβέρνηση, συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων και σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες που οδήγησαν στην εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος της Λιβύης.
Μετά την πτώση του καθεστώτος Καντάφι, κατηγορήθηκε ότι είχε ρόλο στη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων το 2011. Συνελήφθη από πολιτοφυλακή και κρατήθηκε για σχεδόν έξι χρόνια στην πόλη Ζιντάν.
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είχε ζητήσει τη σύλληψή του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το 2015 καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο από δικαστήριο στην Τρίπολη. Δύο χρόνια αργότερα αφέθηκε ελεύθερος στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στο πλαίσιο νόμου περί αμνηστίας.
Ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν επιδίωκε να διαδεχθεί τον πατέρα του. Παρ’ όλα αυτά, το 2021 ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της χώρας, σε εκλογές που τελικά αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.
