Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους μετά τη ρωσική επίθεση, λέει ο Ζελένσκι
Στη χθεσινή επίθεση ο ρώσικος στρατός χρησιμοποίησε 32 βαλλιστικούς πυραύλους, 28 πυραύλους κρουζ και 450 drone
Το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας θα προσαρμοσθεί αναλόγως μετά την επίθεση της Ρωσίας τη χθεσινή νύκτα κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών με τη χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Ήταν μία σκόπιμη επίθεση κατά της ενεργειακής υποδομής με τη χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.
«Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύθηκε την πρόταση των ΗΠΑ για τη βραχεία διακοπή των επιθέσεων όχι για να ενισχυθεί η διπλωματία, αλλά για να συγκεντρώσει πυραύλους και να περιμένει μέχρι την ψυχρότερη ημέρα του έτους, όταν οι θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας βρίσκονται κάτω από τους -20°C. Μόνο σε αυτή την επίθεση, υπήρχαν 32 βαλλιστικοί πύραυλοι, 11 πύραυλοι άλλων τύπων που πλησίασαν τους στόχους τους κατά μήκος μιας βαλλιστικής τροχιάς, 28 πύραυλοι κρουζ και 450 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη - τα περισσότερα από αυτά "Shahed". Ένας σημαντικός αριθμός αναχαιτίστηκε, αλλά όχι όλα» ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ουκρανός πρόεδρος.
Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους θα ξεκινήσει αύριο στο Αμπού Ντάμπι.
Following today's Russian strike, I held a coordination call to discuss the situation in the regions, particularly the energy sector.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026
It was a deliberate attack against energy infrastructure, involving a record number of ballistic missiles. In fact, the Russian army exploited… pic.twitter.com/s1uXUJUutm
