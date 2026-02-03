Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους μετά τη ρωσική επίθεση, λέει ο Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ρωσία

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους μετά τη ρωσική επίθεση, λέει ο Ζελένσκι

Στη χθεσινή  επίθεση ο ρώσικος στρατός χρησιμοποίησε 32 βαλλιστικούς πυραύλους, 28 πυραύλους κρουζ και 450 drone

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους μετά τη ρωσική επίθεση, λέει ο Ζελένσκι
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας θα προσαρμοσθεί αναλόγως μετά την επίθεση της Ρωσίας τη χθεσινή νύκτα κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών με τη χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ήταν μία σκόπιμη επίθεση κατά της ενεργειακής υποδομής με τη χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύθηκε την πρόταση των ΗΠΑ για τη βραχεία διακοπή των επιθέσεων όχι για να ενισχυθεί η διπλωματία, αλλά για να συγκεντρώσει πυραύλους και να περιμένει μέχρι την ψυχρότερη ημέρα του έτους, όταν οι θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας βρίσκονται κάτω από τους -20°C.  Μόνο σε αυτή την επίθεση, υπήρχαν 32 βαλλιστικοί πύραυλοι, 11 πύραυλοι άλλων τύπων που πλησίασαν τους στόχους τους κατά μήκος μιας βαλλιστικής τροχιάς, 28 πύραυλοι κρουζ και 450 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη - τα περισσότερα από αυτά "Shahed". Ένας σημαντικός αριθμός αναχαιτίστηκε, αλλά όχι όλα»  ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ουκρανός πρόεδρος. 



Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους θα ξεκινήσει αύριο στο Αμπού Ντάμπι.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης