Η Ινδία συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 40%

Οι δασμοί 40% θα μειωθούν περαιτέρω στο 10% σε βάθος χρόνου
Η Ινδία συμφώνησε να μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς στα αυτοκίνητα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 40% από 110% που είναι σήμερα, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο τελικό στάδιο των συνομιλιών για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και εντός 48 ωρών αναφέρει επίσης το πρακτορείο.
Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι φέρεται να αποδέχτηκε την άμεση μείωση των δασμών για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων από την ΕΕ, με τιμή εισαγωγής άνω των 15.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το επίπεδο του 40% προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 10% σε βάθος χρόνου, διευκολύνοντας την πρόσβαση μεγάλων ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών όπως η Volkswagen, η Mercedes-Benz και η BMW στην ινδική αγορά.
Οι πηγές μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς οι συνομιλίες είναι εμπιστευτικές και ενδέχεται κάτι να αλλάξει ως την τελευταία στιγμή. Το υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκαν να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα.
Η Ινδία και η ΕΕ αναμένεται να ανακοινώσουν την Τρίτη την ολοκλήρωση των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων μεταξύ τους για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, την οποία οι δύο πλευρές ήδη ονομάζουν «μητέρα όλων των συμφωνιών».
Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει το διμερές εμπόριο και θα αυξήσει τις ινδικές εξαγωγές αγαθών όπως υφάσματα και κοσμήματα, οι οποίες έχουν πληγεί από τους δασμούς της τάξης του 50% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο Νέο Δελχί στα τέλη του περασμένου Αυγούστου.
Η Ινδία είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο σε πωλήσεις μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα, αλλά η εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία της ήταν μέχρι στιγμής μια από τις πιο προστατευμένες διεθνής. Το Νέο Δελχί είχε επιβάλλει δασμούς 70% και 110% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, ένα επίπεδο που γίνεται στόχος κριτικής από τα στελέχη των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ.
Το Νέο Δελχί πρότεινε στην ΕΕ την άμεση μείωση των εισαγωγικών δασμών στο 40% για περίπου 200.000 αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ανέφερε μία από τις πηγές, που αποτελεί την πιο επιθετική κίνηση της ινδικής κυβέρνησης για το άνοιγμα του συγκεκριμένου τομέα μέχρι στιγμής. Αυτή η ποσόστωση ενδέχεται όμως να υπόκειται σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής, πρόσθεσε η πηγή.
Τα ηλεκτρικά οχήματα ωστόσο θα εξαιρεθούν από τις μειώσεις δασμών τα πρώτα πέντε χρόνια, προκειμένου να προστατευτούν οι επενδύσεις των εγχώριων παικτών του κλάδου όπως η Mahindra & Mahindra και η Tata Motors, ανέφεραν οι δύο πηγές. Μετά από πέντε χρόνια, θα ακολουθήσουν οι ίδιες μειώσεις δασμών και στα ηλεκτρικά οχήματα.
Η μείωση των εισαγωγικών δασμών αναμένεται να στηρίξουν τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen, η Renault και η Stellantis, καθώς και εταιρείες κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων Mercedes-Benz και BMW οι οποίες κατασκευάζουν τοπικά αυτοκίνητα στην Ινδία, αλλά δυσκολεύονται να αναπτυχθούν πέρα από ένα σημείο, εν μέρει λόγω των υψηλών δασμών.
Η ινδική αγορά
Η μείωση των δασμών θα επιτρέψει στις αυτοκινητοβιομηχανίες να πωλούν τα εισαγόμενα από την Ευρώπη οχήματα σε χαμηλότερες τιμές και να δοκιμάζουν την αγορά με ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο αυτοκινήτων πριν δεσμευτούν να κατασκευάζουν περισσότερα αυτοκίνητα τοπικά, ανέφερε μία από τις δύο πηγές.
Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες κατέχουν επί του παρόντος μερίδιο λιγότερο από 4% στην αγορά αυτοκινήτων της Ινδίας, η οποία κυριαρχείται από την ιαπωνική Suzuki Motor. Οι εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίας Mahindra και Tata κατέχουν μαζί τα δύο τρίτα της αγοράς.
Με την ινδική αγορά να αναμένεται να αυξηθεί σε 6 εκατομμύρια μονάδες ετησίως έως το 2030, ορισμένες εταιρείες ήδη προετοιμάζουν νέες επενδύσεις. Η Renault επιστρέφει στην Ινδία με μια νέα στρατηγική καθώς επιδιώκει ανάπτυξη εκτός Ευρώπης, όπου οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες σημειώνουν ισχυρή διείσδυση, και ο όμιλος Volkswagen ολοκληρώνει το επόμενο σκέλος επένδυσής του στην Ινδία μέσω της μάρκας Skoda.
