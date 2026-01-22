Ρούτε: Δεν τέθηκε θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας στις συνομιλίες με τον Τραμπ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ διαψεύδει σενάρια συμφωνίας για το καθεστώς της νήσου – Διαβεβαιώσεις στήριξης των Ευρωπαίων συμμάχων προς τις ΗΠΑ





Ερωτηθείς από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News αν η Γροιλανδία θα παραμείνει μέρος της Δανίας στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας, ο







Όπως εξήγησε, η συζήτηση επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην ασφάλεια της Αρκτικής, μιας περιοχής στρατηγικής σημασίας που βρίσκεται σε ταχεία μετάβαση.



Αρκτική, Κίνα και Ρωσία στο επίκεντρο «Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτή την τεράστια αρκτική περιοχή, όπου συντελούνται αλλαγές και όπου οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι ολοένα και πιο ενεργοί», δήλωσε ο Ολλανδός επικεφαλής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.



Οι αναφορές αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας των συμμάχων για την αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία της Αρκτικής.



Διαβεβαιώσεις στήριξης προς τις ΗΠΑ Στο περιθώριο της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο Μαρκ Ρούτε διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση επίθεσης.



Η απάντηση στις αμφιβολίες Τραμπ Ο Ρούτε υπενθύμισε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συμμετοχή των συμμάχων στην επέμβαση στο Αφγανιστάν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.



Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως «αμφιβάλλει» αν οι χώρες του ΝΑΤΟ «θα είναι εκεί για εμάς αν τις έχουμε πραγματικά ανάγκη», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη Συμμαχία ακόμη κι αν αυτή δεν ανταποδώσει.



Διαφορετικά μηνύματα για τη Γροιλανδία Παρά τις διευκρινίσεις του Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, μετά το πέρας της συνάντησης, ότι σχεδιάστηκε «το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία.



Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική», σημειώνοντας ότι συζητήθηκε η κρίσιμη σημασία της ασφάλειας στην Αρκτική για όλους τους συμμάχους.



Νωρίτερα, κατά την ομιλία του στο Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε για πρώτη φορά τη χρήση στρατιωτικής βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ζητώντας ωστόσο «άμεσες διαπραγματεύσεις» για τον έλεγχό της.