Ρούτε: Δεν τέθηκε θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας στις συνομιλίες με τον Τραμπ
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ διαψεύδει σενάρια συμφωνίας για το καθεστώς της νήσου – Διαβεβαιώσεις στήριξης των Ευρωπαίων συμμάχων προς τις ΗΠΑ
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και το εάν θα παραμείνει αυτόνομη περιοχή της Δανίας δεν εθίγη κατά τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήματα που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Λευκού Οίκου.
Ερωτηθείς από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News αν η Γροιλανδία θα παραμείνει μέρος της Δανίας στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας, ο Μαρκ Ρούτε απάντησε ότι το θέμα «δεν εθίγη στις συνομιλίες μου με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».
Όπως εξήγησε, η συζήτηση επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην ασφάλεια της Αρκτικής, μιας περιοχής στρατηγικής σημασίας που βρίσκεται σε ταχεία μετάβαση.
Οι αναφορές αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας των συμμάχων για την αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία της Αρκτικής.
«Μπορείτε να είστε απόλυτα σίγουρος ότι εάν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεχτούν επίθεση, οι σύμμαχοί σας θα είναι στο πλευρό σας. Αυτό είναι απόλυτη εγγύηση», δήλωσε, εκφράζοντας μάλιστα τη λύπη του για τις αμφιβολίες που είχε διατυπώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως «αμφιβάλλει» αν οι χώρες του ΝΑΤΟ «θα είναι εκεί για εμάς αν τις έχουμε πραγματικά ανάγκη», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη Συμμαχία ακόμη κι αν αυτή δεν ανταποδώσει.
Rutte says the status of Greenland was not discussed as part of the “framework” deal Trump announced pic.twitter.com/Y4iAT7pLEB— Aaron Rupar (@atrupar) January 22, 2026
Αρκτική, Κίνα και Ρωσία στο επίκεντρο«Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτή την τεράστια αρκτική περιοχή, όπου συντελούνται αλλαγές και όπου οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι ολοένα και πιο ενεργοί», δήλωσε ο Ολλανδός επικεφαλής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
Διαβεβαιώσεις στήριξης προς τις ΗΠΑΣτο περιθώριο της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο Μαρκ Ρούτε διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση επίθεσης.
Η απάντηση στις αμφιβολίες ΤραμπΟ Ρούτε υπενθύμισε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συμμετοχή των συμμάχων στην επέμβαση στο Αφγανιστάν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Διαφορετικά μηνύματα για τη ΓροιλανδίαΠαρά τις διευκρινίσεις του Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, μετά το πέρας της συνάντησης, ότι σχεδιάστηκε «το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία.
Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική», σημειώνοντας ότι συζητήθηκε η κρίσιμη σημασία της ασφάλειας στην Αρκτική για όλους τους συμμάχους.
Νωρίτερα, κατά την ομιλία του στο Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε για πρώτη φορά τη χρήση στρατιωτικής βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ζητώντας ωστόσο «άμεσες διαπραγματεύσεις» για τον έλεγχό της.
