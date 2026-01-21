Οι ΗΠΑ θα μεταφέρουν έως 7.000 κρατουμένους της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος από τη Συρία προς το Ιράκ
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Ισλαμικό Κράτος

Οι ΗΠΑ θα μεταφέρουν έως 7.000 κρατουμένους της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος από τη Συρία προς το Ιράκ

Οι αμερικανικές δυνάμεις μετέφεραν ήδη 150 μαχητές του ΙSIS που κρατούνταν σε μια φυλακή του Χάσακα, στη Συρία, προς ένα ασφαλές μέρος στο Ιράκ

Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν επιχειρήσεις με στόχο τη μεταγωγή έως και 7000 κρατουμένων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος από τη Συρία προς το γειτονικό Ιράκ, προκειμένου να «διασφαλιστεί ότι οι τρομοκράτες θα κρατούνται σε ασφαλείς φυλακές», ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις μετέφεραν με επιτυχία 150 μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που κρατούνταν σε μια φυλακή του Χάσακα, στη Συρία, προς ένα ασφαλές μέρος στο Ιράκ. Συνολικά, έως 7000 κρατούμενοι της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τη Συρία προς ελεγχόμενες από το Ιράκ δομές», γράφει η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, η Centcom, σε ένα δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.



Το χάος και η αβεβαιότητα που έχουν προκαλέσει οι συγκρούσεις μεταξύ του συριακού στρατού και των κουρδικών δυνάμεων απειλούν την ασφάλεια των στρατοπέδων όπου κρατούνται μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, με τον κίνδυνο αποδράσεων να πλανάται.
