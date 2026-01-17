Ενστάσεις Νετανιάχου για την επιτροπή διαχείρισης της Γάζας: «Ενάντια στην πολιτική μας»
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Γάζα

Ενστάσεις Νετανιάχου για την επιτροπή διαχείρισης της Γάζας: «Ενάντια στην πολιτική μας»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών να εκφράσει επίσημα τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τη σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής στον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο

Ενστάσεις Νετανιάχου για την επιτροπή διαχείρισης της Γάζας: «Ενάντια στην πολιτική μας»
Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι αμφισβητεί τη σύνθεση της επιτροπής που είναι αρμόδια για τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

«Η ανακοίνωση της σύνθεσης της διοικούσας επιτροπής της Γάζας, η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ειρήνης (που συστάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και προεδρεύει αυτού σ.σ.), δεν συντονίστηκε με το Ισραήλ και αντιβαίνει στην πολιτική του» δηλώνει σε ανακοίνωση το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου «έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών να επικοινωνήσει για το θέμα αυτό με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ» Μάρκο Ρούμπιο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

