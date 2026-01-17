Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ο Έλον Μασκ διεκδικεί 134 δισ. δολάρια από OpenAI και Microsoft ως αθέμιτα κέρδη
Ο Έλον Μασκ διεκδικεί 134 δισ. δολάρια από OpenAI και Microsoft ως αθέμιτα κέρδη
Ο δισεκατομμυριούχος υποστηρίζει ότι τα τεράστια κέρδη δεν θα υπήρχαν χωρίς τη δική του αρχική στήριξη
Ο Έλον Μασκ διεκδικεί περισσότερα από 134 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 115,45 δισεκατομμύρια ευρώ) από την OpenAI και τη Microsoft υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «αθέμιτα κέρδη» που εισπράχθηκαν από την αρχική υποστήριξή του στη νεοφυή επιχείρηση της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την κατάθεση ενός δικογράφου που έγινε στις 16 Ιανουαρίου.
Η OpenAI κέρδισε μεταξύ 65,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 56,43 δισεκατομμύρια ευρώ) και 109,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 94,26 δισεκατομμύρια ευρώ) από τις συνεισφορές του Μασκ από τη συμμετοχή του στην ίδρυση της OpenAI από το 2015, ενώ η Microsoft κέρδισε μεταξύ 13,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 11,46 δισεκατομμυρίων ευρώ ) και 25,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 21,63 δισεκατομμυρίων ευρώ) ανέφερε στο ίδιο δικαστικό έγγραφο ο Μασκ πριν από τη διεξαγωγή της δίκης κατά των δύο εταιριών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η OpenAI κέρδισε μεταξύ 65,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 56,43 δισεκατομμύρια ευρώ) και 109,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 94,26 δισεκατομμύρια ευρώ) από τις συνεισφορές του Μασκ από τη συμμετοχή του στην ίδρυση της OpenAI από το 2015, ενώ η Microsoft κέρδισε μεταξύ 13,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 11,46 δισεκατομμυρίων ευρώ ) και 25,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 21,63 δισεκατομμυρίων ευρώ) ανέφερε στο ίδιο δικαστικό έγγραφο ο Μασκ πριν από τη διεξαγωγή της δίκης κατά των δύο εταιριών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα