Γροιλανδία και Δανία ζήτησαν να συναντήσουν τον Μάρκο Ρούμπιο
Γροιλανδία Δανία Μάρκο Ρούμπιο

Γροιλανδία και Δανία ζήτησαν να συναντήσουν τον Μάρκο Ρούμπιο

Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν οι δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία

Γροιλανδία και Δανία ζήτησαν να συναντήσουν τον Μάρκο Ρούμπιο
Η Γροιλανδία και η Δανία ζήτησαν να συναντήσουν γρήγορα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να συζητήσουν για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πρόθεσή του να προσαρτήσει το αρκτικό νησί, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας.

«Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν σημαντικές δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία», έγραψε στο Facebook η Βίβιαν Μότζφελντ.

«Δεν έχει καταστεί δυνατό έως σήμερα για τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να συναντηθεί με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και η κυβέρνηση της Δανίας ζήτησαν, καθόλη τη διάρκεια του 2025, μια συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών», πρόσθεσε.

