Ανάρτηση του Λευκού Οίκου μετά τη σύλληψη Μαδούρο: «Κάνε μ@@@κίες και θα δεις τι θα πάθεις», τι είναι το FAFO

Το FAFO είναι ακρωνύμιο που έχει διαδοθεί κυρίως στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα, ιδίως μέσα από μιμίδια
Ανάρτηση στο Instagram μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο έκανε ο Λευκός Οίκος με μία ασπρόμαυρη φωτογραφία που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ και το «FAFO» που είναι ένα ακρωνύμιο της αργκό για το «Fuck Around and Find Out».
Στην ανάρτηση που συνοδεύει τη φωτογραφία γράφει επίσης «δεν παίζουμε». Το ακρωνύμιο «FAFO» στα ελληνικά αποδίδεται ως «Κάνε μ@@@@@@@ και θα δεις τι θα πάθεις» και χρησιμεύει ως προειδοποίηση ότι η απερίσκεπτη ή προκλητική συμπεριφορά θα οδηγήσει σε άμεσες, συχνά αρνητικές, συνέπειες.
Έχει διαδοθεί κυρίως στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα, ιδίως μέσα από μιμίδια, για να υπογραμμίσει ότι οι πράξεις έχουν επιπτώσεις. Συχνά εμφανίζεται και σε συζητήσεις, συνήθως ειρωνικά ή επικριτικά, γύρω από πιο επιεικείς πρακτικές ανατροφής, δίνοντας έμφαση στη μάθηση μέσω της άμεσης εμπειρίας.
