Το κατηγορητήριο των ΗΠΑ σε βάρος του Μαδούρο, σύμφωνα με το ένταλμα που εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη
Αναλυτικά οι κατηγορίες σε βάρος του Μαδούρο - Αναμένεται να μεταχθεί και να κρατηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα στο Μπρούκλιν
Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι το ένταλμα σύλληψης για τον Νικολάς Μαδούρο και τη Σίλια Φλόρες, οι οποίοι από το πρωί του Σαββάτου βρίσκονται στα χέρια Αμερικανών, έχει εκδοθεί από τη Νέα Υόρκη.
Το προηγούμενο κατηγορητήριο, το οποίο είχε κατατεθεί υπό καθεστώς μυστικότητας, περιείχε τέσσερις βασικές κατηγορίες, με τις οποίες ο Μαδούρο και πέντε ακόμη πρόσωπα κατηγορούνταν για:
-ναρκο-τρομοκρατία,
-συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατοχή πολυβόλων, και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων.
Η αναφορά σε νέο κατηγορητήριο υποδηλώνει κλιμάκωση της νομικής υπόθεσης σε βάρος του Μαδούρο, πέραν του πλαισίου των κατηγοριών που είχαν διατυπωθεί πριν από πέντε χρόνια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπόντι στο Χ:
«Κατηγορίες απαγγέλθηκαν κατά του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται για συνωμοσία περί ναρκο-τρομοκρατίας, συνωμοσία για εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων όπλων και μηχανισμών καταστροφής και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων όπλων και μηχανισμών καταστροφής κατά των ΗΠΑ».
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026
Δείτε εδώ το κατηγορητήριο
