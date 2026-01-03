Κραν Μοντανά: Νέα φωτογραφία δείχνει ακριβώς τη στιγμή που «αρπάζει» η οροφή του μπαρ
Η φωτογραφία δείχνει πως τραβήχτηκε στη 01:26 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, περίπου τέσσερα λεπτά πριν φτάσει το πρώτο σήμα στην τοπική πυροσβεστική υπηρεσία
Σχεδόν ξεκάθαρο είναι, πλέον, το πώς ξέσπασε η φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, καθώς νέες εικόνες και μαρτυρίες αποτυπώνουν τις κρίσιμες στιγμές λίγο πριν την καταστροφή.
Τα κομμάτια του παζλ για το πώς εκδηλώθηκε η φωτιά στο μπαρ Le Constellation αρχίζουν να συνδέονται, μέσα από φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στο φως τις τελευταίες ώρες. Οι εικόνες φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι η ανάφλεξη προκλήθηκε από πυροτεχνήματα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία έφτασαν σε επικίνδυνη απόσταση από την οροφή του καταστήματος.
Σύμφωνα με υλικό που κυκλοφόρησε χθες, διακρίνεται καθαρά ότι οι σπινθήρες από τα πυροτεχνήματα προκάλεσαν φωτιά στη μόνωση της οροφής. Παράλληλα, αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στην ελβετική εφημερίδα Blick ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο: μια γυναίκα καθόταν στους ώμους μιας άλλης γυναίκας, η οποία –όπως εκτίμησε– ήταν σερβιτόρα του καταστήματος.
Λίγες ώρες αργότερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, εμφανίστηκε και η αντίστοιχη φωτογραφία. Σε αυτήν φαίνεται ένα άτομο που φορά μάσκα, ενώ στους ώμους του κάθεται μια γυναίκα με μαύρο κράνος, κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας με προσαρμοσμένα πυροτεχνήματα.
Νεότερη εικόνα, η οποία πλέον αποτυπώνει ολόκληρη τη σκηνή, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την έρευνα. Σε αυτήν, η γυναίκα με το κράνος πλησιάζει επικίνδυνα την οροφή με το μπουκάλι που εκτοξεύει σπινθήρες, στις 01:26 τα ξημερώματα. Την ίδια στιγμή, η οροφή φαίνεται να έχει ήδη αρχίσει να καίγεται.
Η ακριβής ώρα θεωρείται επιβεβαιωμένη, καθώς στο κάτω μέρος της ίδιας φωτογραφίας διακρίνεται ένα iPhone, η οθόνη του οποίου –αν και ελαφρώς θολή– δείχνει την ώρα 01:26. Σύμφωνα με τις αρχές, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε το σήμα για τη φωτιά τέσσερα λεπτά αργότερα, στις 01:30, σε άλλη μια απόδειξη του πόσο γρήγορα επεκτάθηκε η πυρκαγιά μέσα στον χώρο του μπαρ.
Οι εικόνες αυτές αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη έρευνα, καθώς αποτυπώνουν με ακρίβεια τα δευτερόλεπτα που προηγήθηκαν της εκδήλωσης της πυρκαγιάς και ενισχύουν το σενάριο ότι τα πυροτεχνήματα σε κλειστό χώρο αποτέλεσαν τον βασικό μηχανισμό της τραγωδίας.
