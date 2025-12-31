Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Χιονοδρομικά κέντρα «φαντάσματα» στην Ευρώπη: Εκατοντάδες πίστες σκι κλείνουν λόγω έλλειψης χιονιού, βίντεο
Χιονοδρομικά κέντρα «φαντάσματα» στην Ευρώπη: Εκατοντάδες πίστες σκι κλείνουν λόγω έλλειψης χιονιού, βίντεο
Το φαινόμενο, συνέπεια της κλιματικής κρίσης, φέρεται να απειλεί ακόμη και τη διεξαγωγή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Εκατοντάδες ευρωπαϊκές πίστες σκι βρίσκονται εγκαταλελειμμένες σε χιονοδρομικά κέντρα - «φαντάσματα», λόγω έλλειψης χιονιού τα τελευταία χρόνια, συνέπεια της κλιματικής κρίσης.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, μόνο στη Γαλλία, 186 χειμερινά θέρετρα έχουν κλείσει λόγω της έλλειψης χιονιού, ενώ ο αριθμός αυτός είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί καθώς ακόμη περισσότερα χιονοδρομικά κέντρα φαίνεται να... διάγουν τις τελευταίες τους ημέρες.
Η έναρξη της χιονοδρομικής σεζόν 2025-26 δεν αποτελεί εξαίρεση, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν μειωμένη υπάρξη χιονιού σε περιοχές της Γαλλίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας.
Κηλίδες από γρασίδι, βράχους και χώμα μπορούν να παρατηρηθούν σε άλλοτε χιονισμένες πίστες σε ορισμένες από τις λεγόμενες «Μέκκες» των χειμερινών σπορ της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των Βόρειων Γαλλικών Άλπεων και της περιοχής του Τιρόλου στην Αυστρία, με τους σκιέρ να πρέπει να κατευθυνθούν σε πίστες μεγάλου υψομέτρου για να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες, συχνά θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.
Ενώ έχει πέσει πυκνό χιόνι στα Πυρηναία και σε ορισμένα ιταλικά θέρετρα τις τελευταίες ημέρες, βίντεο από τη Γαλλία και την Αυστρία έχουν δείξει σκιέρ να γλιστρούν σε λεπτές γλώσσες παγωμένης λάσπης και να κάνουν σκι σε σχεδόν γυμνές από χιόνι πίστες.
Τα χειμερινά θέρετρα σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που απειλεί την ύπαρξή τους, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει στον μέγιστο βαθμό τις καιρικές συνθήκες με τη χιονόπτωση να αποτελεί ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο, ακόμη και σε μεγάλα υψόμετρα.
Μάλιστα, τον περασμένο μήνα, ο Ουρς Λέμαν, Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι και Σνόουμπορντ, προειδοποίησε ότι το λιώσιμο των παγετώνων και η συρρίκνωση του χιονιού θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στα χειμερινά σπορ.
«Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε κάθε πτυχή της κοινωνίας είναι πραγματικά τρομακτική», δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στον Μεγάλο Παγετώνα Aletsch της Ελβετίας.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, μόνο στη Γαλλία, 186 χειμερινά θέρετρα έχουν κλείσει λόγω της έλλειψης χιονιού, ενώ ο αριθμός αυτός είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί καθώς ακόμη περισσότερα χιονοδρομικά κέντρα φαίνεται να... διάγουν τις τελευταίες τους ημέρες.
Η έναρξη της χιονοδρομικής σεζόν 2025-26 δεν αποτελεί εξαίρεση, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν μειωμένη υπάρξη χιονιού σε περιοχές της Γαλλίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κηλίδες από γρασίδι, βράχους και χώμα μπορούν να παρατηρηθούν σε άλλοτε χιονισμένες πίστες σε ορισμένες από τις λεγόμενες «Μέκκες» των χειμερινών σπορ της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των Βόρειων Γαλλικών Άλπεων και της περιοχής του Τιρόλου στην Αυστρία, με τους σκιέρ να πρέπει να κατευθυνθούν σε πίστες μεγάλου υψομέτρου για να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες, συχνά θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.
Ενώ έχει πέσει πυκνό χιόνι στα Πυρηναία και σε ορισμένα ιταλικά θέρετρα τις τελευταίες ημέρες, βίντεο από τη Γαλλία και την Αυστρία έχουν δείξει σκιέρ να γλιστρούν σε λεπτές γλώσσες παγωμένης λάσπης και να κάνουν σκι σε σχεδόν γυμνές από χιόνι πίστες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα χειμερινά θέρετρα σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που απειλεί την ύπαρξή τους, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει στον μέγιστο βαθμό τις καιρικές συνθήκες με τη χιονόπτωση να αποτελεί ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο, ακόμη και σε μεγάλα υψόμετρα.
Μάλιστα, τον περασμένο μήνα, ο Ουρς Λέμαν, Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι και Σνόουμπορντ, προειδοποίησε ότι το λιώσιμο των παγετώνων και η συρρίκνωση του χιονιού θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στα χειμερινά σπορ.
«Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε κάθε πτυχή της κοινωνίας είναι πραγματικά τρομακτική», δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στον Μεγάλο Παγετώνα Aletsch της Ελβετίας.
«Αποδεικνύεται ότι ο χώρος των χειμερινών σπορ - όχι μόνο σε ανταγωνιστικό επίπεδο, αλλά για όλες τις κοινότητες που περιστρέφονται γύρω από τα χιονοδρομικά κέντρα - είναι από τις πρώτες που βιώνουν άμεσα αυτές τις καταστροφικές επιπτώσεις», πρόσθεσε ο κ. Λέμαν.
Μια έκθεση του 2023 είχε προειδοποιήσει ότι πάνω από τα μισά χιονοδρομικά κέντρα της Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν σοβαρή έλλειψη χιονιού, εάν οι θερμοκρασίες αυξηθούν κατά 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, ενώ σχεδόν όλα θα επηρεαστούν από αύξηση 4 βαθμών - παρουσιάζοντας προκλήσεις για την τουριστική βιομηχανία και απειλώντας μια πιο σκληρή πραγματικότητα για τους λάτρεις του σκι.
Μαζί με το λιώσιμο των παγετώνων, η έλλειψη χιονιού έχει γίνει ένα ορατό σύμβολο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ οι επιπτώσεις είναι εμφανείς τόσο στον χειμερινό αθλητισμό όσο και στις επιχειρήσεις που λειτουργούν τον χειμώνα.
Η έλλειψη χιονιού είναι ένα από τα πολλά εμπόδια, με τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων να παραδέχονται αυτή την εβδομάδα ότι είχαν ένα «τεχνικό πρόβλημα» με την παραγωγή τεχνητού χιονιού λόγω προβλημάτων στην παροχή νερού.
Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρόβλημα επηρέασε τοποθεσία στο Λιβίνιο στις Άλπεις, όπου θα φιλοξενηθούν αγώνες freestyle skiing και snowboard.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μια έκθεση του 2023 είχε προειδοποιήσει ότι πάνω από τα μισά χιονοδρομικά κέντρα της Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν σοβαρή έλλειψη χιονιού, εάν οι θερμοκρασίες αυξηθούν κατά 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, ενώ σχεδόν όλα θα επηρεαστούν από αύξηση 4 βαθμών - παρουσιάζοντας προκλήσεις για την τουριστική βιομηχανία και απειλώντας μια πιο σκληρή πραγματικότητα για τους λάτρεις του σκι.
Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Climate Change, οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι μια κοινή λύση - η παραγωγή τεχνητού χιονιού - θα αντιστάθμιζε μόνο εν μέρει την πτώση, καθώς τα εκχιονιστικά που χρησιμοποιούνται παράγουν περισσότερα από τα ίδια αέρια του θερμοκηπίου που θερμαίνουν εξαρχής τον πλανήτη.
Melting glaciers and shrinking snow cover could have a devastating impact on Alpine skiing and snowboarding but athletes can help drive the message about the need to address climate change, according to FIS chief Urs Lehmann. https://t.co/L4OiarYu2m https://t.co/L4OiarYu2m— Reuters Science News (@ReutersScience) November 12, 2025
Μαζί με το λιώσιμο των παγετώνων, η έλλειψη χιονιού έχει γίνει ένα ορατό σύμβολο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ οι επιπτώσεις είναι εμφανείς τόσο στον χειμερινό αθλητισμό όσο και στις επιχειρήσεις που λειτουργούν τον χειμώνα.
Κινδυνεύουν οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί ΑγώνεςΜάλιστα, υπάρχουν φόβοι ότι το φαινόμενο αυτό αναμένεται να επηρεάσει και τη διεξαγωγή των φετινών Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο - Κορτίνα 2026.
Η έλλειψη χιονιού είναι ένα από τα πολλά εμπόδια, με τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων να παραδέχονται αυτή την εβδομάδα ότι είχαν ένα «τεχνικό πρόβλημα» με την παραγωγή τεχνητού χιονιού λόγω προβλημάτων στην παροχή νερού.
Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρόβλημα επηρέασε τοποθεσία στο Λιβίνιο στις Άλπεις, όπου θα φιλοξενηθούν αγώνες freestyle skiing και snowboard.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα