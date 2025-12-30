Ζελένσκι: Σε συζητήσεις με Τραμπ για ενδεχόμενη παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία Αμερικανικός στρατός

Ζελένσκι: Σε συζητήσεις με Τραμπ για ενδεχόμενη παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε οποιοδήποτε σχήμα

Ζελένσκι: Σε συζητήσεις με Τραμπ για ενδεχόμενη παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία
Το Κίεβο συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής WhatsApp ότι το Κίεβο δεσμεύθηκε να συνεχίσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε οποιοδήποτε σχήμα.

Την ίδια ώρα, ο Ρουστέμ Ούμεροφ ενημέρωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των χωρών του «Συνασπισμού των Προθύμων» για τη διεξαγωγή συνάντησης στο άμεσο μέλλον. Όπως ανέφερε, αυτή προγραμματίζεται για τις 3 Ιανουαρίου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, λίγο αργότερα θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες και έχουν προγραμματιστεί για τις 6 Ιανουαρίου στη Γαλλία.

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης