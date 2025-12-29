Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Πόσο αφελής ήμουν που πίστεψα ότι ο Τραμπ ήταν άνθρωπος του λαού, παραδέχεται η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν
Πόσο αφελής ήμουν που πίστεψα ότι ο Τραμπ ήταν άνθρωπος του λαού, παραδέχεται η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν
Η άλλοτε φανατική υποστηρίκτρια του προέδρου δηλώνει ότι δεν θέλει πια να είναι μέρος της «τοξικής κουλτούρας του MAGA», αλλά και ότι την απορρίπτουν πολιτικά και οι δύο μεγάλες παρατάξεις
Στις αρχές του 2025, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινά θριαμβευτής τη δεύτερη θητεία του, η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η βουλευτής των Ρεπουμπλικανών από τη Τζόρτζια, ήταν μεταξύ των πιο φανατικών υποστηρικτών του νέου προέδρου.
Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από τότε. Η Γκριν έχει δηλώσει ότι παραιτείται από το Κογκρέσο αφού ήλθε σε σύγκρουση με το κόμμα της και πλέον δηλώνει ότι «ήμουν αφελής που πίστεψα ότι ο Τραμπ είναι άνθρωπος του λαού».
Σε συνέντευξή της στους New York Times μίλησε για τη ρήξη στις σχέσεις της με τον πρόεδρο Τραμπ έπειτα από χρόνια αφοσίωσης. Ήταν πολλά μικρά επεισόδια που την έφεραν σε πλήρη ρήξη, αλλά το μείζον ήταν η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Όπως είπε, παρακολουθούσε την τελετή μνήμης του Κερκ στην τηλεόραση, όταν η χήρα του, Έρικα, δήλωσε ότι συγχωρούσε τον δολοφόνο του συζύγου της.
Τότε ο Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή για να εκφράσει τη διαφωνία του με την Έρικα. Ήταν «ένας ιεραπόστολος με ευγενές πνεύμα που δεν μισούσε» τους αντιπάλους του, είπε για τον Τσάρλι Κερκ η Γκριν. «Αυτή ήταν σίγουρα η χειρότερη δήλωση. Αυτή είναι η διαφορά: εκείνη έχει μια ειλικρινή χριστιανική πίστη, αυτός αποδεικνύει ότι δεν έχει καμία πίστη», εξήγησε η βουλευτής.
Αυτό ήταν το σημείο που την έκανε να απομακρυνθεί από τον κόσμο του MAGA, αναφέρει ο Guardian.
«Συνειδητοποίησα ότι είμαι μέρος αυτής της τοξικής κουλτούρας», είπε η Γκριν και προσθέτει ότι «αληθινά άρχισα να αναζητώ την πίστη μου, ήθελα να είμαι περισσότερο σαν τον Χριστό».
Δεν ήταν μόνο η δολοφονία του Κερκ: οι θέσεις της Γκριν άρχισαν να αποκλίνουν από αυτές των Ρεπουμπλικανών. Χαρακτήρισε τον πόλεμο στη Γάζα γενοκτονία και εξέφρασε αμφιβολίες για τις θέσεις σε θέματα οικονομίας, υγείας και εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες, όπως λέει, δεν δίνουν προτεραιότητα στους Αμερικανούς της εργατικής τάξης.
«Ήμουν τόσο αφελής και εκτός της πολιτικής», είπε στη συνέντευξη η Γκριν.
Η ρήξη της με τον Τραμπ και την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία για την αποδέσμευση των αρχείων της έρευνας σχετικά με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν. Για τα αρχεία έλεγε ότι αντιπροσώπευαν «όλα τα κακά της Ουάσινγκτον» και ότι ήταν μια ιστορία «πλούσιων, ισχυρών ελίτ που κάνουν φρικτά πράγματα και τη γλιτώνουν, με θύματα τις γυναίκες».
Μετά από συνάντηση με τα θύματα, η Γκριν ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ την κάλεσε και φώναζε ότι «οι φίλοι μου θα πληγωθούν» αν τα αρχεία δημοσιοποιηθούν.
Παραδέχεται μάλιστα ότι είχε άδικο που κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για προδοσία, αλλά και ότι πλέον είναι πολιτικά απόβλητη και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος- «είμαι σαν ραδιενεργή», λέει.
Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από τότε. Η Γκριν έχει δηλώσει ότι παραιτείται από το Κογκρέσο αφού ήλθε σε σύγκρουση με το κόμμα της και πλέον δηλώνει ότι «ήμουν αφελής που πίστεψα ότι ο Τραμπ είναι άνθρωπος του λαού».
Σε συνέντευξή της στους New York Times μίλησε για τη ρήξη στις σχέσεις της με τον πρόεδρο Τραμπ έπειτα από χρόνια αφοσίωσης. Ήταν πολλά μικρά επεισόδια που την έφεραν σε πλήρη ρήξη, αλλά το μείζον ήταν η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Όπως είπε, παρακολουθούσε την τελετή μνήμης του Κερκ στην τηλεόραση, όταν η χήρα του, Έρικα, δήλωσε ότι συγχωρούσε τον δολοφόνο του συζύγου της.
Τότε ο Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή για να εκφράσει τη διαφωνία του με την Έρικα. Ήταν «ένας ιεραπόστολος με ευγενές πνεύμα που δεν μισούσε» τους αντιπάλους του, είπε για τον Τσάρλι Κερκ η Γκριν. «Αυτή ήταν σίγουρα η χειρότερη δήλωση. Αυτή είναι η διαφορά: εκείνη έχει μια ειλικρινή χριστιανική πίστη, αυτός αποδεικνύει ότι δεν έχει καμία πίστη», εξήγησε η βουλευτής.
Αυτό ήταν το σημείο που την έκανε να απομακρυνθεί από τον κόσμο του MAGA, αναφέρει ο Guardian.
«Συνειδητοποίησα ότι είμαι μέρος αυτής της τοξικής κουλτούρας», είπε η Γκριν και προσθέτει ότι «αληθινά άρχισα να αναζητώ την πίστη μου, ήθελα να είμαι περισσότερο σαν τον Χριστό».
Δεν ήταν μόνο η δολοφονία του Κερκ: οι θέσεις της Γκριν άρχισαν να αποκλίνουν από αυτές των Ρεπουμπλικανών. Χαρακτήρισε τον πόλεμο στη Γάζα γενοκτονία και εξέφρασε αμφιβολίες για τις θέσεις σε θέματα οικονομίας, υγείας και εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες, όπως λέει, δεν δίνουν προτεραιότητα στους Αμερικανούς της εργατικής τάξης.
«Ήμουν τόσο αφελής και εκτός της πολιτικής», είπε στη συνέντευξη η Γκριν.
Η ρήξη της με τον Τραμπ και την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία για την αποδέσμευση των αρχείων της έρευνας σχετικά με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν. Για τα αρχεία έλεγε ότι αντιπροσώπευαν «όλα τα κακά της Ουάσινγκτον» και ότι ήταν μια ιστορία «πλούσιων, ισχυρών ελίτ που κάνουν φρικτά πράγματα και τη γλιτώνουν, με θύματα τις γυναίκες».
Μετά από συνάντηση με τα θύματα, η Γκριν ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ την κάλεσε και φώναζε ότι «οι φίλοι μου θα πληγωθούν» αν τα αρχεία δημοσιοποιηθούν.
Παραδέχεται μάλιστα ότι είχε άδικο που κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για προδοσία, αλλά και ότι πλέον είναι πολιτικά απόβλητη και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος- «είμαι σαν ραδιενεργή», λέει.
«Όλοι λένε: «Έχει αλλάξει»», λέει στη συνέντευξή της και τονίζει: «Δεν έχω αλλάξει τις απόψεις μου, αλλά έχω ωριμάσει και έχω αποκτήσει βάθος. Έχω μάθει την Ουάσιγκτον και έχω καταλάβει πόσο διαλυμένη είναι αυτή η πόλη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα