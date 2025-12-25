Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Frappe, souvlaki or ouzaki; Το κουίζ γνώσεων του Politico ασχολήθηκε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Frappe, souvlaki or ouzaki; Το κουίζ γνώσεων του Politico ασχολήθηκε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ απέκτησε και ευρωπαϊκή διάσταση και όχι μόνο για τα κονδύλια
«Καριέρα» και εκτός συνόρων φαίνεται να κάνει ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος και ως «φραπές», που με την παρουσία του στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε στο στόχαστρο και των ξένων μέσων.
Το Politico αξιοποίησε την ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και επέλεξε να τον συμπεριλάβει, ομολογουμένως με χιούμορ, στην ενότητα: «η Ευρώπη γενικότερα» του χριστουγεννιάτικου κουίζ του.
Οι αναγνώστες της ευρωπαϊκής εκδοχής του ιστοτόπου έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε ερωτήσεις για σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν το 2025 ή έστω για παραπολιτικές λεπτομέρειές τους.
«Απάντησε σε αυτές τις ερωτήσεις για να ανακαλύψεις αν είσαι πραγματικός φανατικός της πολιτικής ή απλώς ένας περιστασιακός παρατηρητής των ευρωπαϊκών εξελίξεων», γράφει το Politico, θέτοντας ερωτήματα για τα ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτη-μέλη και τις ΗΠΑ.
Μία από τις ερωτήσεις αφορά και την ελληνική επικαιρότητα. «Η ελληνική κυβέρνηση έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα τεράστιο σκάνδαλο απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια. Ποιο είναι το όνομα που έχει δοθεί σε ένα από τα βασικά πρόσωπα των ανακριτικών φακέλων;» αναφέρει η ερώτηση.
Οι τρεις επιλογές που έχουν οι αναγνώστες είναι οι εξής:
α. Σουβλάκι (καλαμάκι με κρέας)
β. Φραπέ (παγωμένος καφές)
γ. Ουζάκι (μικρό ποτήρι ούζου).
Αναλυτικά, μπορείτε να κάνετε το κουίζ του Politico ΕΔΩ
Το Politico αξιοποίησε την ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και επέλεξε να τον συμπεριλάβει, ομολογουμένως με χιούμορ, στην ενότητα: «η Ευρώπη γενικότερα» του χριστουγεννιάτικου κουίζ του.
Οι αναγνώστες της ευρωπαϊκής εκδοχής του ιστοτόπου έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε ερωτήσεις για σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν το 2025 ή έστω για παραπολιτικές λεπτομέρειές τους.
«Απάντησε σε αυτές τις ερωτήσεις για να ανακαλύψεις αν είσαι πραγματικός φανατικός της πολιτικής ή απλώς ένας περιστασιακός παρατηρητής των ευρωπαϊκών εξελίξεων», γράφει το Politico, θέτοντας ερωτήματα για τα ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτη-μέλη και τις ΗΠΑ.
Μία από τις ερωτήσεις αφορά και την ελληνική επικαιρότητα. «Η ελληνική κυβέρνηση έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα τεράστιο σκάνδαλο απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια. Ποιο είναι το όνομα που έχει δοθεί σε ένα από τα βασικά πρόσωπα των ανακριτικών φακέλων;» αναφέρει η ερώτηση.
Οι τρεις επιλογές που έχουν οι αναγνώστες είναι οι εξής:
α. Σουβλάκι (καλαμάκι με κρέας)
β. Φραπέ (παγωμένος καφές)
γ. Ουζάκι (μικρό ποτήρι ούζου).
Αναλυτικά, μπορείτε να κάνετε το κουίζ του Politico ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα