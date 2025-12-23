Γερμανία: Παρέδωσε εγκληματία στη Δαμασκό, στην πρώτη απέλαση στη Συρία τα τελευταία 10 χρόνια
Γερμανία Συρία Έκδοση Δαμασκός

Γερμανία: Παρέδωσε εγκληματία στη Δαμασκό, στην πρώτη απέλαση στη Συρία τα τελευταία 10 χρόνια

Ο Σύρος που απελάθηκε σήμερα είναι ένας άνδρας 27 ετών, ο οποίος εξέτισε στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ποινή φυλάκισης για ληστεία, επίθεση και εκβιασμό

Γερμανία: Παρέδωσε εγκληματία στη Δαμασκό, στην πρώτη απέλαση στη Συρία τα τελευταία 10 χρόνια
Την πρώτη απέλαση προς την Συρία τα τελευταία 10 χρόνια πραγματοποίησε σήμερα η Γερμανία, η οποία παρέδωσε έναν Σύρο εγκληματία στην Δαμασκό.

Η απέλαση χαρακτηρίζεται «συμβολική» από την κυβέρνηση, η οποία ωστόσο διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει στο ίδιο πνεύμα. «Οι εγκληματίες πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα μας. Υποστηρίζουμε τον έλεγχο, τη συνέπεια και μια σταθερή στάση, καθώς και μηδενική επιείκεια απέναντι στους εγκληματίες και σε όσους θεωρούνται απειλή», δήλωσε στην BILD ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Ήδη στην προγραμματική συμφωνία μεταξύ της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) προβλέπεται ότι «θα απελαύνουμε ανθρώπους από το Αφγανιστάν και την Συρία, ξεκινώντας από τους εγκληματίες και όσους θεωρούνται απειλή».

Ο Σύρος που απελάθηκε σήμερα είναι ένας άνδρας 27 ετών, ο οποίος εξέτισε στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ποινή φυλάκισης για ληστεία, επίθεση και εκβιασμό.
