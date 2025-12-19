Σήμερα στη δημοσιότητα εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα για τον Έπσταϊν

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης θα αρχίσει εντός της ημέρας να δίνει στη δημοσιότητα τα πολυαναμενόμενα αρχεία που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδόφιλο δισεκατομμυριούχο Τζέφρι Έπσταϊν. Ωστόσο από το υπουργείο προειδοποιούν ότι δεν θα δοθεί όλο το υλικό, τουλάχιστον όχι σήμερα.Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι το υπουργείο θα δημοσιεύσει «αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες», ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα δημοσιευτεί ένας ανάλογος όγκος υλικού.«Υπάρχουν πολλά μάτια που παρακολουθούν αυτά τα θέματα, οπότε θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι όταν δημοσιεύσουμε τα υλικά που παράγουμε, προστατεύουμε κάθε θύμα ξεχωριστά», εξήγησε ο Μπλανς.Τα αρχεία, όπως σημειώνει το BBC, αφορούν έρευνες για τον Έπσταϊν. Ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους έχει αποκρυφτεί για την προστασία των θυμάτων (ονόματα, λεπτομέρειες που αφορούν την ιστορία τους, κλπ).Η προθεσμία που λήγει σήμερα Παρασκευή επιβλήθηκε από νομοσχέδιο που έλαβε σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη στο Κογκρέσο και υπογράφηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναίρεσε την προηγούμενη αντίθεσή του στη δημοσίευση.Ο νόμος αναφέρει ότι η κυβέρνηση πρέπει να δημοσιοποιήσει όλα τα μη ταξινομημένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και υλικό έρευνας που βρίσκονται στην κατοχή του υπουργείου Δικαιοσύνης και σχετίζονται με την έρευνα και τη δίωξη του Έπσταϊν.Πάντως, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι η μη δημοσίευση όλων των αρχείων πριν από την προθεσμία ισοδυναμεί με παραβίαση του νόμου.«Η κυβέρνηση Τραμπ είχε 30 ημέρες για να δημοσιοποιήσει ΟΛΑ τα αρχεία Epstein, όχι μόνο μερικά», δήλωσε ο Σούμπερ. Είπε ακόμη ότι οι γερουσιαστές των Δημοκρατικών συνεργάζονται με δικηγόρους των θυμάτων του Έπσταϊν, καθώς και με εξωτερικούς συμβούλους, για να καθορίσουν τι δημοσιοποιείται και τι «καλύπτεται» από το υπουργείο Δικαιοσύνης.