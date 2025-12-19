Πρόστιμο 10.000 ευρώ στη Shein από τη Γαλλία, ζητά να επιβεβαιώνει την ηλικία των πελατών

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της γαλλικής κυβέρνησης να ανασταλεί η λειτουργία της πλατφόρμας για τρεις μήνες - Η απόφαση έρχεται μετά τον σάλο που προκλήθηκε με τις ερωτικές κούκλες με παιδικά χαρακτηριστικά που πωλούνταν από το διαδικτυακό κατάστημα