Άνω κάτω η Φινλανδία από τη «ρατσιστική» χειρονομία της Miss Finland: Την υπερασπίστηκαν βουλευτές της κυβέρνησης, συγγνώμη από την Κίνα ζήτησε ο πρωθυπουργός

Η συγγνώμη του πρωθυπουργού

Της αφαίρεσαν τον τίτλο

Όπως σημειώνει το Sky News η υπόθεση αυτή αποτελεί άλλο ένα περιστατικό στο οποίο μέλη του κόμματος «Φινλανδοί» κατηγορούνται για ρατσιστικά σχόλια.Από την πλευρά του οτης Φινλανδίας,από το Εθνικό Συνεταιριστικό Κόμμα που ηγείται μιας τετρακομματικής συμμαχίας που περιλαμβάνει τους «Φινλανδούς», καταδίκασε τις ενέργειες των βουλευτών αυτών ως «παιδιάστικες», προσθέτοντας ότι θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα της σωστής συμπεριφοράς.Παράλληλα με ανακοίνωσή του που εξέδωσαν οι πρεσβείες της Φινλανδίας σεκαιζητήθηκε συγγνώμη αναφέροντας: «Αυτές οι αναρτήσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες της ισότητας και της ένταξης της Φινλανδίας. Το μήνυμά μας στη Φινλανδία και σε όλους τους φίλους μας στο εξωτερικό είναι ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το ρατσισμό και είναι αποφασισμένη να καταπολεμήσει το πρόβλημα»Σημειώνεται, τέλος, ότι και στο κόμμα των «Φινλανδών» συζητείται αν θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στους βουλευτές που τάχθηκαν στο πλευρό της Miss Finland.Αρχικά, η Τζαφτσέ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν και ότι η κίνησή της οφειλόταν σε έντονο πονοκέφαλο, λέγοντας πως έτριβε τους κροτάφους της και τέντωνε τα μάτια της. Ωστόσο, η εξήγηση αυτή δεν έπεισε, ενώ οι αντιδράσεις στα social media ήταν έντονες.Λίγο αργότερα, όμως, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη χειρονομία της με τον οργανισμό Miss Finland, πάντως, να της αφαιρεί τον τίτλο τονίζοντας ότι δεν αποδέχεται τον ρατσισμό ή οποιαδήποτε μορφή διακριτικής συμπεριφοράς.Νέα Miss Finland ανακηρύχθηκε η, η οποία είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου. Η ίδια δήλωσε ότι αναλαμβάνει τον ρόλο σε μια ασυνήθιστη χρονική στιγμή, καθώς η θητεία της ξεκινά στα μέσα της χρονιάς.Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Σάρα Τζαφτσέ, η οποία γεννήθηκε στην πόλη Ούλου και έχει μητέρα από τη Φινλανδία και πατέρα από το Κόσοβο, επανέλαβε τη συγγνώμη της, λέγοντας: «Λυπάμαι ειλικρινά όλους όσους προσέβαλα και πλήγωσα με τις πράξεις μου στα social media».Από την πλευρά της, η Τάρα Λέχτονεν ανέφερε μέσω Instagram ότι θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί με σοβαρότητα στον ρόλο της. «Αποδέχομαι τον τίτλο της Miss Finland 2025 με σεβασμό και υπευθυνότητα. Παρότι το ξεκίνημα είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου», δήλωσε.