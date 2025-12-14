Δείτε βίντεο: Η στιγμή που η Πυροσβεστική στη Βρετανία «διασώζει» γυναίκα από... λακκούβα με νερό

Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.
Το κωμικοτραγικό στιγμιότυπο προκάλεσε πολλά σχόλια στο διαδίκτυο με τους χρήστες να δίνουν... ρεσιτάλ
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που μέλη της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωση γυναίκας μέσα από το αυτοκίνητό της που έχει ακινητοποιηθεί σε... μερικές δεκάδες πόντους νερού.
Η μάλλον κωμικοτραγική στιγμή, σύμφωνα με τη Daily Mail, καταγράφηκε στη Βρετανία, όταν μια γυναίκα οδηγός προσπάθησε να περάσει με το αυτοκίνητό της από επαρχιακό δρομάκι που είχε καλυφθεί λόγω της βροχής με μερικά εκατοστά νερού.
Για κάποιον λόγο που δεν έχει προς το παρόν διευκρινιστεί, το αυτοκίνητο της γυναίκας έχει ακινητοποιηθεί με τις πιθανότητες να κλίνουν προς πιθανή μηχανική βλάβη.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η ίδια κάλεσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και μέσα σε λίγη ώρα κατέφτασε όχημα με το πλήρωμά του προκειμένου να προχωρήσουν στη διάσωση και τον απεγκλωβισμό της γυναίκας.
Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ένα μέλος του πληρώματος να της πετάει το ειδικό σκοινί προκειμένου να το πιάσει και να καλύψει με τα πόδια τα ελάχιστα μέτρα που τη χωρίζουν από τον δρόμο, ενώ ένας άνδρας της κάνει νοήματα να παραμείνει ψύχραιμη.
Η οδηγός αρχικά δεν καταφέρνει να το πιάσει και τότε ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου, πιάνει τελικά το σκοινί και αρχίζει να περπατάει προς τους πυροσβέστες, ενώ το ύψος του νερού δεν φτάνει παραπάνω από το γόνατό της.
Μάλιστα, κι η ίδια βγαίνοντας από το νερό φαίνεται αρχικά να γελάει με την όλη κατάσταση.
Τελικά, η διασωθείσα φτάνει στους πυροσβέστες, οι οποίοι της παρέχουν κάθε προβλεπόμενη βοήθεια.
Ποικίλες αντιδράσεις και σχόλιαΌπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις με τους χρήστες του διαδικτύου να δίνουν... κυριολεκτικά ρέστα με τις ατάκες τους.
Ένας άλλος δεν δίστασε να πει ότι «η γυναίκα που κάλεσε την Πυροσβεστική για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να διωχθεί ποινικά»
Σημειώνεται πάντως ότι το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια των σοβαρών βροχοπτώσεων που έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες τη Βρετανία, που συνοδεύτηκαν από θυελλώδεις ανέμους και προκάλεσαν πλημμύρες.
