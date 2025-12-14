Δείτε βίντεο: Η στιγμή που η Πυροσβεστική στη Βρετανία «διασώζει» γυναίκα από... λακκούβα με νερό

Το κωμικοτραγικό στιγμιότυπο προκάλεσε πολλά σχόλια στο διαδίκτυο με τους χρήστες να δίνουν... ρεσιτάλ





Η μάλλον κωμικοτραγική στιγμή, σύμφωνα με τη Daily Mail, καταγράφηκε στη







Για κάποιον λόγο που δεν έχει προς το παρόν διευκρινιστεί, το αυτοκίνητο της γυναίκας έχει ακινητοποιηθεί με τις πιθανότητες να κλίνουν προς πιθανή μηχανική βλάβη.







Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ένα μέλος του πληρώματος να της πετάει το ειδικό σκοινί προκειμένου να το πιάσει και να καλύψει με τα πόδια τα ελάχιστα μέτρα που τη χωρίζουν από τον δρόμο, ενώ ένας άνδρας της κάνει νοήματα να παραμείνει ψύχραιμη.



Η οδηγός αρχικά δεν καταφέρνει να το πιάσει και τότε ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου, πιάνει τελικά το σκοινί και αρχίζει να περπατάει προς τους πυροσβέστες, ενώ το ύψος του νερού δεν φτάνει παραπάνω από το γόνατό της.



Τελικά, η διασωθείσα φτάνει στους πυροσβέστες, οι οποίοι της παρέχουν κάθε προβλεπόμενη βοήθεια.



Ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις με τους χρήστες του διαδικτύου να δίνουν... κυριολεκτικά ρέστα με τις ατάκες τους.



«Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο: Το ότι την έσωσαν με τον τρόπο αυτό ή το ότι ο διασώστης φοράει σωσίβιο», ανέφερε κάποιος, ενώ ένας άλλος σημείωσε ότι «δεν υπάρχει σωτηρία για το ανθρώπινο είδος».



Ένας άλλος δεν δίστασε να πει ότι «η γυναίκα που κάλεσε την Πυροσβεστική για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να διωχθεί ποινικά»



Σημειώνεται πάντως ότι το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια των σοβαρών βροχοπτώσεων που έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες τη Βρετανία, που συνοδεύτηκαν από θυελλώδεις ανέμους και προκάλεσαν πλημμύρες.