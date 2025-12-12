Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες

Μεταξύ των φίλων του καταδικασμένου παιδόφιλου ο Γούντι Άλεν, ο άλλοτε σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο Ρίτσαρτντ Μπράνσον της Virgin και ο Μπιλ Γκέιτς





Ακόμη περισσότερο υλικό από τα προσωπικά αρχεία του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν έδωσαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί της επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.Οι περισσότερες από τις 19 φωτογραφίες είναι ενσταντανέ με τον Έπσταϊν και τους διάσημους φίλους του. Ξεχωρίζουν ο Γούντι Άλεν, ο άλλοτε σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο Ρίτσαρτντ Μπράνσον της Virgin και ο Μπιλ Γκέιτς.Μια από τις φωτογραφίες δείχνει ένα μπολ με προφυλακτικά που έχουν το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ . Υπάρχει μια πινακίδα που γράφει «Προφυλακτικό Τραμπ 4,50 δολάρια» ενώ στη συσκευασία τους γράφουν «Είμαι τεραααάστιος!». Μια άλλη εικόνα δείχνει τον Τραμπ, των οποίων τα πρόσωπα είχαν καλυφθεί από την επιτροπή.Βλέπουμε ακόμη τον Στιβ Μπάνον και τον Επστάιν να φωτογραφίζονται σε έναν καθρέφτη, τον Μπιλ Κλίντον με τον Επστάιν, τη Γκισλέιν Μάξγουελ και ένα άλλο ζευγάρι, και τον Μπιλ Γκέιτς με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου.Ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ Λάρι Σάμμερς και ο δικηγόρος Άλαν Ντερσόβιτς εμφανίζονται και αυτοί σε φωτογραφίες.Ήταν από καιρό γνωστό ότι ο Επστάιν είχε φιλικές σχέσεις με όλα αυτά τα πρόσωπα, οι φωτογραφίες δίνουν μια νέα διάσταση στις σχέσεις του μαζί τους.Καμία από τις δημοσιευμένες εικόνεςΤο CNN τονίζει ότι δεν είναι σαφές πότε ή πού τραβήχτηκαν, ούτε από ποιον.Η επιτροπή της Βουλής υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων απέκτησε τις εικόνες από την έπαυλη του Επστάιν στο πλαίσιο της έρευνάς της. Μέχρι στιγμής, η επιτροπή έχει δημοσιεύσει δεκάδες χιλιάδες έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα μηνύματα, όλα από την έπαυλη του Επστάιν.Φαίνεται πως πρόκειται για ογκώδες υλικό. Παράγοντες της επιτροπής λένε ότι πρόκειται για 95.000 φωτογραφικά αρχεία, πολλά από τα οποία εικονίζουν τον 'Επσταϊν και τους ισχυρούς φίλους του.

Ο Μπιλ Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί από τις Αρχές για οποιαδήποτε παράνομη πράξη σχετική με τον Έπσταϊν ενώ δηλώνει ότι έκοψε τους δεσμούς του μαζί του πριν από τη σύλληψή του και ότι δεν γνώριζε για τα εγκλήματά του.



Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς έχει αρνηθεί ότι ο Έπσταϊν εργάστηκε ποτέ για αυτόν. Έχει δηλώσει ότι μετανιώνει που συναντήθηκε με τον Έπσταϊν: «Ήταν τεράστιο λάθος να περάσω χρόνο μαζί του, να του δώσω την αξιοπιστία της παρουσίας μου εκεί», είπε στο CNN το 2021.



Οι σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν είναι γνωστές, με τον νυν πρόεδρο να λέει ότι είχε απομακρυνθεί από τον χρηματιστή φίλο του πριν αυτός απασχολήσει τη Δικαιοσύνη. Ωστόσο σε email του ο Έπσταϊν ισχυριζόταν ότι ο Τραμπ «πέρασε ώρες» με την Βιρτζίνια Τζιούφρε (που δεν είναι πια στη ζωή) και ότι «γνώριζε για τα κορίτσια».