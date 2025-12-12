Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
ΚΟΣΜΟΣ
Τζέφρι Έπσταϊν Ντόναλντ Τραμπ Μπιλ Κλίντον Φωτογραφίες

Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες

Μεταξύ των φίλων του καταδικασμένου παιδόφιλου ο Γούντι Άλεν, ο άλλοτε σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο Ρίτσαρτντ Μπράνσον της Virgin και ο Μπιλ Γκέιτς

Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
47 ΣΧΟΛΙΑ
Ακόμη περισσότερο υλικό από τα προσωπικά αρχεία του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν έδωσαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί της επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι περισσότερες από τις 19 φωτογραφίες είναι ενσταντανέ με τον Έπσταϊν και τους διάσημους φίλους του. Ξεχωρίζουν ο Γούντι Άλεν, ο άλλοτε σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο Ρίτσαρτντ Μπράνσον της Virgin και ο Μπιλ Γκέιτς.

Μια από τις φωτογραφίες δείχνει ένα μπολ με προφυλακτικά που έχουν το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει μια πινακίδα που γράφει «Προφυλακτικό Τραμπ 4,50 δολάρια» ενώ στη συσκευασία τους γράφουν «Είμαι τεραααάστιος!». Μια άλλη εικόνα δείχνει τον Τραμπ με έξι γυναίκες με γιρλάντες, των οποίων τα πρόσωπα είχαν καλυφθεί από την επιτροπή.

Βλέπουμε ακόμη τον Στιβ Μπάνον και τον Επστάιν να φωτογραφίζονται σε έναν καθρέφτη, τον Μπιλ Κλίντον με τον Επστάιν, τη Γκισλέιν Μάξγουελ και ένα άλλο ζευγάρι, και τον Μπιλ Γκέιτς με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
Ντόναλντ Τραμπ και Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
Μπιλ Γκέιτς με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
Τζέφρι Έπσταϊν και Ρίτσαρντ Μπράνσον
Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
Τζέφρι Έπσταϊν με Μπιλ Κλίντον και Γκισλέιν Μάξγουελ
Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
Τζέφρι Έπσταϊν και Στιβ Μπάνον
Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
Τζέφρι Έπσταϊν και Γούντι Άλεν
Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
Τα προφυλακτικά με την φιγούρα του Ντόναλντ Τραμπ
Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες
Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα: Προφυλακτικά «Τραμπ» και πάρτι με γυναίκες

Ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ Λάρι Σάμμερς και ο δικηγόρος Άλαν Ντερσόβιτς εμφανίζονται και αυτοί σε φωτογραφίες.

Ήταν από καιρό γνωστό ότι ο Επστάιν είχε φιλικές σχέσεις με όλα αυτά τα πρόσωπα, οι φωτογραφίες δίνουν μια νέα διάσταση στις σχέσεις του μαζί τους.

Κλείσιμο
Καμία από τις δημοσιευμένες εικόνες δεν απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση ούτε πιστεύεται ότι απεικονίζει ανήλικες.

Το CNN τονίζει ότι δεν είναι σαφές πότε ή πού τραβήχτηκαν, ούτε από ποιον.

Η επιτροπή της Βουλής υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων απέκτησε τις εικόνες από την έπαυλη του Επστάιν στο πλαίσιο της έρευνάς της. Μέχρι στιγμής, η επιτροπή έχει δημοσιεύσει δεκάδες χιλιάδες έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα μηνύματα, όλα από την έπαυλη του Επστάιν.

Φαίνεται πως πρόκειται για ογκώδες υλικό. Παράγοντες της επιτροπής λένε ότι πρόκειται για 95.000 φωτογραφικά αρχεία, πολλά από τα οποία εικονίζουν τον 'Επσταϊν και τους ισχυρούς φίλους του.

Ο Μπιλ Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί από τις Αρχές για οποιαδήποτε παράνομη πράξη σχετική με τον Έπσταϊν ενώ δηλώνει ότι έκοψε τους δεσμούς του μαζί του πριν από τη σύλληψή του και ότι δεν γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς έχει αρνηθεί ότι ο Έπσταϊν εργάστηκε ποτέ για αυτόν. Έχει δηλώσει ότι μετανιώνει που συναντήθηκε με τον Έπσταϊν: «Ήταν τεράστιο λάθος να περάσω χρόνο μαζί του, να του δώσω την αξιοπιστία της παρουσίας μου εκεί», είπε στο CNN το 2021.

Οι σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν είναι γνωστές, με τον νυν πρόεδρο να λέει ότι είχε απομακρυνθεί από τον χρηματιστή φίλο του πριν αυτός απασχολήσει τη Δικαιοσύνη. Ωστόσο σε email του ο Έπσταϊν ισχυριζόταν ότι ο Τραμπ «πέρασε ώρες» με την Βιρτζίνια Τζιούφρε (που δεν είναι πια στη ζωή) και ότι «γνώριζε για τα κορίτσια».
47 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης