Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε χριστουγεννιάτικη αγορά στη Γερμανία
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Επίθεση με μαχαίρι

Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε χριστουγεννιάτικη αγορά στη Γερμανία

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο δράστης και το θύμα γνωρίζονταν, η αστυνομία κάνει έρευνα για τον εντοπισμό του

Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε χριστουγεννιάτικη αγορά στη Γερμανία
Ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι στο Χέρφορντ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία. Εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη δίπλα στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης και ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο καταζητούμενος δράστης και το θύμα γνωρίζονταν.

Ο 16χρονος έχει τραυματιστεί σοβαρά στην πλάτη και έχει ήδη διακομισθεί σε νοσοκομείο, ενώ στην περιοχή της αγοράς βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική επιχείρηση και η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

Wie konnte das passieren? Wir haben doch so viele Betonpoller und Messerverbotszonen installiert!? #Herford pic.twitter.com/Ru8UPXQCD2

— Prof. Karl Kautabak Gesundheitsminister Satire (@KarlKautabak) December 11, 2025

