Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αλεξίπτωτο τυλίγεται στο φτερό αεροπλάνου και άνδρας αιωρείται στο κενό

Yπέστη ελαφρά τραύματα από το περιστατικό

Βίντεο κατέγραψε το ατύχημα ενός άνδρα, καθώς το αλεξίπτωτό του μπλέχτηκε στο ουραίο πτερύγιο του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια ενός άλματος στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Όλα έγιναν, στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν ο πιλότος, μαζί με 17 αλεξιπτωτιστές, αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Tully με ένα Cessna Caravan για μια προγραμματισμένη πτώση με αλεξίπτωτο στα 15.000 πόδια.

Το βίντεο, το οποίο δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα, δείχνει τη στιγμή που το εφεδρικό αλεξίπτωτο του άνδρα ανοίγει κατά λάθος και τυλίγεται στο ουραίο πτερύγιο του αεροπλάνου, αφήνοντας τον άνδρα να αιωρείται. Ενώ κρεμόταν από το αεροπλάνο, ο άνδρας έκοψε με ένα μαχαίρι τα σχοινιά από το εφεδρικό αλεξίπτωτό του.

Ενώ βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση, κατάφερε να απελευθερώσει το κύριο αλεξίπτωτο και να προσγειωθεί με ασφάλεια, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα από το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο:

Skydiver narrowly escapes disaster after parachute gets caught on plane
