Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αλεξίπτωτο τυλίγεται στο φτερό αεροπλάνου και άνδρας αιωρείται στο κενό
Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αλεξίπτωτο τυλίγεται στο φτερό αεροπλάνου και άνδρας αιωρείται στο κενό
Yπέστη ελαφρά τραύματα από το περιστατικό
Βίντεο κατέγραψε το ατύχημα ενός άνδρα, καθώς το αλεξίπτωτό του μπλέχτηκε στο ουραίο πτερύγιο του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια ενός άλματος στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.
Όλα έγιναν, στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν ο πιλότος, μαζί με 17 αλεξιπτωτιστές, αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Tully με ένα Cessna Caravan για μια προγραμματισμένη πτώση με αλεξίπτωτο στα 15.000 πόδια.
Το βίντεο, το οποίο δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα, δείχνει τη στιγμή που το εφεδρικό αλεξίπτωτο του άνδρα ανοίγει κατά λάθος και τυλίγεται στο ουραίο πτερύγιο του αεροπλάνου, αφήνοντας τον άνδρα να αιωρείται. Ενώ κρεμόταν από το αεροπλάνο, ο άνδρας έκοψε με ένα μαχαίρι τα σχοινιά από το εφεδρικό αλεξίπτωτό του.
Ενώ βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση, κατάφερε να απελευθερώσει το κύριο αλεξίπτωτο και να προσγειωθεί με ασφάλεια, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα από το περιστατικό.
Δείτε το βίντεο:
Όλα έγιναν, στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν ο πιλότος, μαζί με 17 αλεξιπτωτιστές, αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Tully με ένα Cessna Caravan για μια προγραμματισμένη πτώση με αλεξίπτωτο στα 15.000 πόδια.
Το βίντεο, το οποίο δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα, δείχνει τη στιγμή που το εφεδρικό αλεξίπτωτο του άνδρα ανοίγει κατά λάθος και τυλίγεται στο ουραίο πτερύγιο του αεροπλάνου, αφήνοντας τον άνδρα να αιωρείται. Ενώ κρεμόταν από το αεροπλάνο, ο άνδρας έκοψε με ένα μαχαίρι τα σχοινιά από το εφεδρικό αλεξίπτωτό του.
Ενώ βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση, κατάφερε να απελευθερώσει το κύριο αλεξίπτωτο και να προσγειωθεί με ασφάλεια, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα από το περιστατικό.
Δείτε το βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα