Τραγωδία στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 19 νεκροί από την κατάρρευση δύο κτιρίων στην πόλη Φεζ

«Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες ασφαλείας και η Πολιτική Προστασία μετέβησαν στο σημείο για να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» και «ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού της περιοχής των δύο κατεστραμμένων κτιρίων και της απομάκρυνσης των κατοίκων των κοντινών σπιτιών», μετέδωσε το MAP.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομειακό Κέντρο της Φεζ, προστίθεται.

Τον Μάιο, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στη Φεζ. Το κτίριο «βρισκόταν στον κατάλογο εκείνων που κινδύνευαν με κατάρρευση και είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσής του», δήλωσε στο AFP πηγή από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Τον Φεβρουάριο του 2024, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση ενός σπιτιού στην παλιά πόλη της Φεζ.

Το 2016, μέσα σε μια εβδομάδα, δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση σπιτιού στο Μαρακές (δυτικά), ενώ στην Καζαμπλάνκα (βορειοδυτικά), η κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου προκάλεσε τέσσερις νεκρούς και 24 τραυματίες.