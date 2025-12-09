Μερτς για το πρόστιμο στο Χ: Συμμορφωθείτε με τους νόμους μας, εφόσον δραστηριοποιείστε εδώ
Όπως ευρωπαϊκές και γερμανικές εταιρείες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες στην Αμερική, έτσι και οι αμερικανικές εταιρείες οφείλουν να αποδεχθούν τους κανόνες μας εδώ, δήλωσε
Ξένες εταιρείες, μεταξύ τους και αυτές από τις ΗΠΑ, οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Γερμανίας και της ΕΕ εφόσον δραστηριοποιούνται εκεί, δήλωσε την Τρίτη ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.
Η δήλωση απαντούσε στις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα Χ του Έλον Μασκ.
«Όπως ευρωπαϊκές και γερμανικές εταιρείες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες στην Αμερική, αντιμετωπίζοντας ορισμένες φορές δρακόντειες ποινές, έτσι και οι αμερικανικές εταιρείες οφείλουν να αποδεχθούν τους κανόνες μας εδώ. Εάν δεν το κάνουν, είναι πιθανό να τους επιβληθούν κυρώσεις», είπε ο Μερτς σε δημοσιογράφους.
Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν ένδικα μέσα για να τις αμφισβητήσουν [ενν. τις κυρώσεις] και είναι διαθέσιμα σε όλες τις εταιρείες, ευρωπαϊκές και αμερικανικές».
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «βρομερή» την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα Χ για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.
