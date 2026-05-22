Οι άνθρωποι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε μια αγορά με ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις.
Για «μερική πρόοδο» στις συνομιλίες με το Ιράν, έκανε λόγο ο Ρούμπιο: «Υπήρξε κίνηση και αυτό είναι καλό»
Για «μερική πρόοδο» στις συνομιλίες με το Ιράν, έκανε λόγο ο Ρούμπιο: «Υπήρξε κίνηση και αυτό είναι καλό»
Ο Ρούμπιο μίλησε ξανά για την απογοήτευση Τραμπ απέναντι στις χώρες του ΝΑΤΟ που δεν τον στήριξαν στον πόλεμο με το Ιράν
Για «μερική πρόοδο» στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, έκανε ξανά λόγο την Παρασκευή ο Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της συνάντησης των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την «απογοήτευση» του Ντόναλντ Τραμπ με τη διατλαντική συμμαχία.
«Υπήρξε λίγη πρόοδος. Δεν θέλω να την υπερβάλλω», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου στο Χέλσινγκμπόργκ. «Υπήρξε κάποια κίνηση και αυτό είναι καλό».
Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να επιμένουν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να παραχωρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία προσπαθεί να πείσει το Ομάν να συμμετάσχει σε ένα σύστημα χρεώσεων για τα πλοία που διέρχονται από τον αποκλεισμένο διάδρομο. «Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να πρέπει να αποδεχθεί ένα τέτοιο σχέδιο», τόνισε.
Ο Αμερικανός υπουργός τόνισε, επίσης, ότι οι μετακινήσεις στρατευμάτων των ΗΠΑ στην Ευρώπη δεν έχουν στόχο την τιμωρία των συμμάχων για τη μη υποστήριξη στον πόλεμο του Ιράν. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν παγκόσμιες δεσμεύσεις που πρέπει να εκπληρώσουν όσον αφορά την ανάπτυξη δυνάμεων, και αυτό απαιτεί συνεχώς να επανεξετάζουμε πού τοποθετούμε τα στρατεύματα. Δεν πρόκειται για τιμωρία, είναι απλώς μια διαδικασία που συνεχίζεται», σημείωσε.
«Υπήρξε λίγη πρόοδος. Δεν θέλω να την υπερβάλλω», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου στο Χέλσινγκμπόργκ. «Υπήρξε κάποια κίνηση και αυτό είναι καλό».
Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να επιμένουν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να παραχωρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία προσπαθεί να πείσει το Ομάν να συμμετάσχει σε ένα σύστημα χρεώσεων για τα πλοία που διέρχονται από τον αποκλεισμένο διάδρομο. «Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να πρέπει να αποδεχθεί ένα τέτοιο σχέδιο», τόνισε.
Η απογοήτευση Τραμπ για το ΝΑΤΟΟ Ρούμπιο ανέφερε ότι η απογοήτευση του Τραμπ για τη στάση των συμμάχων των ΗΠΑ σχετικά με την υποστήριξη στον πόλεμο του Ιράν πρέπει να αντιμετωπιστεί. «Οι απόψεις του Προέδρου, ειλικρινά η απογοήτευση για κάποιους από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και την ανταπόκρισή τους στις επιχειρήσεις μας στη Μέση Ανατολή — είναι καλά τεκμηριωμένες — και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν θα λυθεί ούτε θα αντιμετωπιστεί σήμερα», δήλωσε.
pic.twitter.com/lk31hnj7E1— Naeem Aslam (@NaeemAslam23) May 22, 2026
🚨 🇺🇸🇪🇺 NATO TROOP CUTS JUST PUT EUROPE DEFENSE RISK BACK ON WATCH
Marco Rubio said U.S. troop changes in Europe, including a 5,000-troop reduction from Germany, are not punishment. He said U.S. bases help project power beyond Europe, but warned NATO…
Ο Αμερικανός υπουργός τόνισε, επίσης, ότι οι μετακινήσεις στρατευμάτων των ΗΠΑ στην Ευρώπη δεν έχουν στόχο την τιμωρία των συμμάχων για τη μη υποστήριξη στον πόλεμο του Ιράν. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν παγκόσμιες δεσμεύσεις που πρέπει να εκπληρώσουν όσον αφορά την ανάπτυξη δυνάμεων, και αυτό απαιτεί συνεχώς να επανεξετάζουμε πού τοποθετούμε τα στρατεύματα. Δεν πρόκειται για τιμωρία, είναι απλώς μια διαδικασία που συνεχίζεται», σημείωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα